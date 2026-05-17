سفر ترامپ به چین نشانه ضعف و تحقیر آمریکا است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین سید جواد نقوی، رئیس تحریک بیداری امت مصطفی در پاکستان، گفت: مقاومت کم‌سابقه ایران، آمریکا را در سطح جهانی به کشوری ضعیف و رو به افول تبدیل کرده و نمونه آشکار آن، سفر اخیر دونالد ترامپ به چین است که با حالتی از ضعف و التماس انجام شد.

وی افزود: آمریکایی که روزی چین را با موضوع تایوان و تحریم‌های تجاری تهدید می‌کرد، امروز رئیس‌جمهورش با فروتنی و ضعف راهی پکن شده است. هدف اصلی این سفر درخواست از چین برای متقاعد کردن ایران به بازگشایی تنگه هرمز بوده است.

نقوی گفت: ایران معادلات جنگ را تا حدی تغییر داده که آمریکا دیگر سخنی از تغییر حکومت ایران، توقف برنامه هسته‌ای یا قطع حمایت تهران از حماس و حزب‌الله مطرح نمی‌کند و اکنون تنها خواسته واشنگتن، بازگشایی تنگه هرمز است.

وی همچنین اظهار داشت: ضعیف شدن آمریکا به سود تمام جهان است و دنیا باید قدردان ایران باشد که غرور آمریکا را در هم شکست.

عالم شیعه پاکستان هشدار داد اگر روسیه یا چین از طریق سازمان ملل یا فشار سیاسی، ایران را وادار به بازگشایی تنگه هرمز کنند، این اقدام خیانتی بزرگ به ایران خواهد بود.

رئیس تحریک بیداری امت مصطفی در ادامه، موضع پاکستان در خودداری از حضور در رأی‌گیری قطعنامه سازمان ملل را یک اقدام دیپلماتیک هوشمندانه توصیف کرد و گفت: اکنون زمان آن رسیده که پاکستان تنها به دیپلماسی اکتفا نکند، بلکه مانند چین و روسیه از این بحران جهانی بهره اقتصادی ببرد و با اجرای توافقات خود با ایران، مشکل انرژی و برق کشور را به‌سرعت حل کند.

