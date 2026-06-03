به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ خراسانی، تحلیل‌گر مسائل سیاسی، در تازه‌ترین اظهارات خود اعلام کرد که گروه طالبان تنها یک جریان سیاسی نیستند، بلکه «پروژه‌ای مبتنی بر حذف، انحصار و سرکوب» محسوب می‌شوند.

او در پیامی در شبکه اجتماعی اکس (X) نوشت که تبعیض سیستماتیک علیه اهل تشیع، هزاره‌ها، سادات، قزلباش‌ها و دیگر اقوام و مذاهب، بخشی از تفکری است که افغانستان را به سمت حذف تنوع و خاموش‌سازی هویت‌های تاریخی سوق می‌دهد.

این تحلیل‌گر با هشدار نسبت به پیامدهای سکوت در برابر این روند، افزود: سکوت نه‌تنها امنیت نمی‌آورد، بلکه مسیر عادی‌سازی تبعیض و نفرت را هموارتر می‌کند.

به گفته او، دفاع از عدالت، برابری و کرامت انسانی «مسئولیت مشترک همه انسان‌های آزاده» است.

خراسانی تأکید کرد که اگر تبعیض مذهبی و قومی در شرایط کنونی عادی‌سازی شود، در آینده می‌تواند به «فاجعه‌ای بزرگ‌تر» تبدیل شود. او تصریح کرد افغانستان زمانی به صلح و ثبات می‌رسد که هیچ شهروندی به دلیل مذهب، قومیت یا هویت فرهنگی خود احساس حذف و تحقیر نکند.

او همچنین گفت ایستادن در برابر «تفکر تکفیری و تمامیت‌خواه» صرفاً دفاع از یک مذهب یا قوم نیست، بلکه دفاع از انسانیت، کرامت هم‌زیستی و آینده مشترک همه مردم افغانستان است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که طالبان در نزدیک به پنج سال سلطه‌شان، بارها اقدام‌ها و محدودیت‌هایی علیه شهروندان اعمال کرده‌اند؛ اقدام‌هایی که منتقدان آن را در راستای حذف و سرکوب گروه‌های مختلف قومی و مذهبی ارزیابی می‌کنند.

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