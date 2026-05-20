وزیر کشور سابق افغانستان: روز فرهنگ هزارگی نماد وحدت ملی و پیام مقابله با نفاق قومی است

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ عمر داوودزی، وزیر کشور حکومت سابق افغانستان و رئیس اجرائیه مجمع ملی برای نجات افغانستان، در اعلامیه‌ای به مناسبت روز فرهنگ هزارگی گفت فرهنگ هزارگی یکی از ریشه‌دارترین بخش‌های میراث تاریخی و تمدنی افغانستان است و بزرگداشت آن، پاسداشت بخشی از روح فرهنگی کشور به‌شمار می‌رود.

داوودزی با اشاره به تنوع قومی در افغانستان اظهار داشت که هویت ملی کشور از همزیستی اقوام، زبان‌ها و فرهنگ‌های مختلف شکل گرفته و فرهنگ هزارگی نیز با وجود دشواری‌ها و محرومیت‌های تاریخی، توانسته ارزش‌های اجتماعی، هنری و فرهنگی خود را حفظ کند.

او افزود: مؤلفه‌هایی همچون موسیقی محلی، ادبیات شفاهی، هنر، روحیه مقاومت و نقش مردم هزاره در عرصه‌های علمی و فرهنگی، بخشی از سرمایه‌های ملی افغانستان محسوب می‌شود.

وی تأکید کرد که بزرگداشت روز فرهنگ هزارگی در حقیقت ارج‌گذاری به فرهنگ دانش، بردباری و مشارکت ملی است و این فرهنگ در کنار فرهنگ‌های پشتونی، تاجیکی، ازبکی، ترکمنی، بلوچ و سایر اقوام، موزاییک هویت افغانستان را تکمیل می‌کند؛ هویتی که تضعیف هر بخش آن به زیان کل کشور خواهد بود.

داوودزی در بخش دیگری از اعلامیه خود با اشاره به وضعیت حساس منطقه گفت رقابت‌های ژئوپولیتیکی و جنگ‌های نیابتی، تهدیدهای جدی برای وحدت کشور ایجاد کرده و دشمنان، بیش از هر زمان، بر گسترش نفاق قومی تمرکز کرده‌اند.

او افزود: افغانستان متحد می‌تواند عامل ثبات و چهارراه اقتصادی منطقه باشد، اما افغانستان متفرق به میدان بحران تبدیل خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد که روز فرهنگ هزارگی زمانی معنا و ارزش واقعی پیدا می‌کند که به تقویت وحدت ملی، احترام متقابل و پذیرش تنوع فرهنگی در میان همه اقوام کمک کند.

به گفته او، فرهنگ زمانی نقش سازنده ایفا می‌کند که وسیله پیوند باشد، نه عامل فاصله‌گذاری.

داوودزی همچنین از نقش تاریخی هزاره‌ها در دفاع از استقلال، تمامیت ارضی و پیشرفت افغانستان یاد کرد و گفت هیچ قومی به‌تنهایی قادر به ساختن افغانستان نیست و هیچ روایت ملی بدون حضور و مشارکت همه اقوام کامل نخواهد بود.

وی تأکید کرد که امروز نیاز اصلی افغانستان عبور از ذهنیت‌های انحصارطلبانه و حرکت به‌سوی تعریف منافع ملی مشترک است.

او افزود: روز فرهنگ هزارگی می‌تواند نمادی از بلوغ سیاسی و اجتماعی مردم افغانستان و پیام‌آور عدالت، مشارکت ملی و همبستگی باشد.

داوودزی در پایان تصریح کرد که بزرگداشت این روز باید پیامی روشن به مخالفان وحدت افغانستان بدهد؛ پیامی مبنی بر اینکه مردم افغانستان با وجود تفاوت‌های قومی و مذهبی از سرنوشت مشترکی برخوردارند و اجازه نخواهند داد سیاست‌های اختلاف‌برانگیز آینده کشور را تهدید کند.

او گفت اکنون زمان آن رسیده که همه اقوام افغانستان فصل جدیدی از همبستگی و بازسازی هویت مشترک ملی را آغاز کنند.

