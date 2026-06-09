شنیده شدن صدای انفجار در جزیره قشم و بندر سیریک/ ادعای سنتکام در خصوص حملات آمریکا علیه جنوب ایران

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ صدای انفجارهایی در محدوده شهرستان قشم از سوی منابع محلی و ساکنان بندر سیریک و روستاهای اطراف گزارش شده است.

همچنین بر اساس گزارش‌های رسیده صدای انفجارهایی در بندر جاسک در شرق هرمزگان نیز شنیده شده است.

هیچ‌ یک از نهادهای رسمی تا این لحظه درباره علت وقوع این صداها اظهارنظری نکرده‌اند.

از سوی دیگر سازمان تروریستی سنتکام اعلام کرد که در واکنش به سرنگونی یک بالگرد آمریکایی، حملات تجاوزکارانه‌ای را به چند نقطه در جنوب ایران انجام داده است

در اطلاعیه سنتکام آمده است: حملاتی را در دفاع از خود علیه ایران آغاز کردیم و این حملات در پاسخ به ساقط شدن بالگرد آپاچی متعلق به ارتش آمریکا است

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه شنبه به وقت محلی در شبکه تروث سوشال خود مدعی شد: به‌تازگی از سوی نیروهای نظامی بزرگ‌ مان مطلع شدم که شب گذشته ایرانی‌ها یکی از بالگردهای بسیار پیشرفته آپاچی ما را هنگام گشت‌زنی بر فراز تنگهٔ هرمز سرنگون کرده‌اند.

رئیس جمهور آمریکا با تهدید ایران برغم آتش بس مدعی شد: دو خلبان در این مأموریت حضور داشتند که هر دو سالم و بدون جراحت هستند. با این حال، ایالات متحده ناگزیر است به این حمله پاسخ دهد. از توجه شما به این موضوع سپاسگزارم.

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