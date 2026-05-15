به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سازمانهای اسلامی آمریکا اعلام کردند که جلسات استماع در کنگره این کشور به ابزاری علیه اقلیتهای مسلمان تبدیل شده و از طریق ایجاد ترس و هراس نسبت به مسلمانان مورد سوءاستفاده قرار میگیرد. این اعتراض پس از آن صورت گرفت که جمهوریخواهان، جلساتی با هدف «آمریکای عاری از شریعت» برگزار کردند.
براساس گزارش شبکه الجزیره، شورای آمریکایی سازمانهای اسلامی که نماینده بیش از ۵۰ گروه اسلامی است، آنچه را تسلیح دولت علیه مسلمانان آمریکایی خواند، محکوم کرد و گفت که این جلسات استماع، سیاست ترسافکنی را ترویج میکند.
«زینب چودری» مدیر شورای روابط اسلامی آمریکایی در ایالت مریلند، گفت: جلسات استماع ضد شریعت اسلامی با هدف حفاظت از قانون اساسی برگزار نمیشود، بلکه برای مخدوش کردن چهره اسلام و نشان دادن مسلمانان آمریکایی به عنوان بیگانگانی دائمی طراحی شده است.
از سوی دیگر، «جیمی راسکین» نماینده دموکرات و عضو ارشد کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا گفت: این جلسات صرفاً نوعی انحراف افکار عمومی است و آزادی دینی را هدف قرار میدهد.
جمهوریخواهان که اکثریت هر دو مجلس کنگره آمریکا را در اختیار دارند، عنوان جلسه استماع کمیته فرعی وابسته به کمیته قضایی مجلس نمایندگان که چهارشنبه گذشته برگزار شد را «آمریکای عاری از شریعت: چرا اسلام سیاسی و شریعت اسلامی با قانون اساسی آمریکا در تضاد هستند؟» تعیین کردند. جلسه مشابهی نیز در فوریه گذشته برگزار شده بود.
تحمیل اسلام سیاسی
«چیپ روی» نماینده جمهوریخواه، در این جلسه ادعا کرد که تندروهایی که به دنبال تحمیل اسلام سیاسی هستند، نمیخواهند با فرهنگ و نظام سیاسی آمریکا همزیستی کنند؛ آنها میخواهند آن را جایگزین کنند.
این سخنان در حالی مطرح شد که هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد گروههای اصلی اسلامی در آمریکا خواهان اجرای شریعت در این کشور بودهاند.
منتقدان میگویند چنین جلساتی مسلمانان را هدف تحقیر قرار میدهد و کلیشهها و نظریههای توطئه علیه آنان را احیا میکند. در حالی که ضرورتی برای این جلسات وجود ندارد، زیرا قوانین آمریکا در خاک این کشور حاکم است.
مدافعان حقوق بشر در آمریکا طی سالهای اخیر، افزایش اسلامهراسی را ثبت کردهاند و آن را به حملات ۱۱ سپتامبر، سیاستهای ضد مهاجرتی، نظریههای برتری نژاد سفید و پیامدهای جنگ اسرائیل علیه غزه نسبت میدهند.
شورای روابط اسلامی آمریکایی (CAIR) اعلام کرده که در سال ۲۰۲۵ تعداد ۸۶۸۳ شکایت مربوط به اقدامات ضد مسلمانان و ضد عربها را ثبت نموده که بالاترین رقم از زمان آغاز انتشار این آمار در سال ۱۹۹۶ است.
همچنین مطالعهای که مرکز پژوهشی «مطالعه نفرت سازمانیافته» در ماه آوریل منتشر کرد، نشان میدهد تعصب ضد مسلمانان در میان مسئولان منتخب جمهوریخواه آمریکا از اوایل سال ۲۰۲۵ بهشدت افزایش یافته است. این گزارش به بیش از ۱۱۰۰ پست اینترنتی منتشرشده توسط اعضای کنگره و فرمانداران جمهوریخواه اشاره میکند.
فرمانداران جمهوریخواه ایالتهای فلوریدا و تگزاس نیز شورای روابط اسلامی آمریکایی را یک گروه تروریستی توصیف کردهاند؛ ادعایی که این شورا و دیگر سازمانهای حقوق بشری آن را محکوم کردهاند.
این شورا با سیاست سختگیرانه مهاجرتی «دونالد ترامپ» رئیسجمهور جمهوریخواه آمریکا و همچنین برخورد با تظاهرات حامی فلسطین، مخالفت کرده است.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما