دفتر آلابامای شورای روابط اسلام و آمریکا، بار دیگر از سناتور جمهوریخواه تامی تابرویل دعوت کرد تا با حضور در یکی از مساجد آلاباما با مسلمانان حوزه انتخابیه خود دیدار و گفتوگو کند. این درخواست پس از سخنرانی اخیر تابرویل در صحن سنای آمریکا مطرح شد که در آن با نمایش پوستر «ممنوعیت قانون شریعت» اظهاراتی توهینآمیز علیه اسلام و مسلمانان آمریکایی بیان کرد.
در بیانیهای که شورای روابط اسلامی منتشر کرده، آمده است که اظهارات سناتور تابرویل «تحریکآمیز، نادرست و نشانه ناآگاهی او از اسلام و جامعه مسلمانان آمریکا» است. این شورا افزود که چنین سخنانی در واقع تلاشی برای منحرف کردن افکار عمومی از «نسلکشی رژیم صهیونیستی در غزه» است.
شورای روابط اسلام و آمریکا میافزاید: یکی از دلایل تداوم بیان نفرتپراکنی خطرناک از سوی سناتور تابرویل، بیتوجهی او به دعوت چندماهه جامعه مسلمانان آلاباما برای دیدار از مسجدی در بیرمنگهام است. اگر او این دعوت را بپذیرد، درخواهد یافت که مسلمانان آلاباما در عمل به شریعت، یعنی راه درست زندگی، با نماز، روزه، صدقه و پایبندی به قوانین کشور خود، زندگی مسالمتآمیزی دارند.
در ادامه این بیانیه آمده است: سناتور تابرویل باید بداند که مسلمانان آمریکایی همواره با هر نوع خشونت ناعادلانه مخالف بودهاند؛ چه از سوی گروههایی مانند القاعده و داعش، و چه از سوی رژیم صهیونیستی در غزه.
پیشتر نیز شورای روابط اسلامی در واکنش به اظهارات و تهدیدهای ضداسلامی در آلاباما، از نهادهای قضایی و امنیتی خواسته بود حملات و تهدیدهای علیه مسلمانان و اماکن مذهبی آنان را به عنوان جرایم ناشی از نفرت بررسی کنند.
بر اساس گزارش سال ۲۰۲۵ این شورا با عنوان «سرکوبهای غیرقانونی»، اسلامهراسی در آمریکا همچنان در بالاترین سطح خود قرار دارد و تبعیض علیه افرادی که علیه نسلکشی و آپارتاید سخن میگویند، از عوامل اصلی این وضعیت عنوان شده است.