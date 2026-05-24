مسجد نقش محوری در تاب آوری اجتماعی دارد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسم مقیمی حاجی معاون آموزش حوزه های علمیه کشور در گفتگو با ابنا گفت: این شب ها و روزها شاهد خروش و بعثت مردمی در خیابان ها و میادین هستیم.

وی گفت: برای تداوم این جریان طبیعی است که باید اندیشه کرد و یکی از مهمترین موارد مساجد و محلات هست.

مقیمی حاجی افزود: اگر برای مساجد و محلات برنامه ریزی صحیحی صورت گیرد و نقش آفرینان مسجد از امام جماعت گرفته تا هیات امنا و خادم و دیگران با برنامه پیش بروند، می توان بهره برداری بهتری را شاهد بود.

همانند اوایل انقلاب که مساجد نقش تربیتی، فرهنگی، آموزشی و نظامی داشتند، می بایست با این الگو برای محلات، با محوریت مساجد برنامه ریزی کرد و به مساجد شور و نشاط مجدد بخشید.

