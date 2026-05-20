به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست «گفتمان‌های امام‌خامنه‌ای در دوره رهبری» به همت دفتر امور مطالعات، تحقیقات و پژوهش معاونت علمی و فرهنگی مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با همکاری مؤسسه آموزش‌های کوتاه‌مدت و فرصت‌های مطالعاتی جامعه المصطفی العالمیه، انجمن علمی مطالعات اجتماعی حوزه، و خبرگزاری ابنا برگزار شد.

در این نشست حجت الاسلام والمسلمین دکتر «محمدباقر مهدوی» عضو هیئت‌علمی جامعه‌المصطفی العالمیه و دکتر «علی اکبر عبدالاحدی مقدم» عضو هیات علمی پژوهشکده حکمرانی فرهنکی و اجتماعی به ایراد سخن پرداختند.

دکتر علی اکبر عبدالاحدی مقدم اظهار داشت: گفتمان امام و رهبری برای ایجاد تمدن نوین اسلامی در عصر جدید است.

وی با بیان اینکه تأسیس تمدن اسلامی یکی از گفتمان‌های اسلامی رهبر شهید بود، اضافه کرد: یکی از پایه‌های اصلی ایجاد تمدن نوین اسلامی سبک زندگی اسلامی است و امام خامنه‌ای بر آن بسیار تأکید می‌کردند.

این استاد دانشگاه افزود: از دیدگاه رهبر شهید، دالّ مرکزی برای ایجاد تمدن اسلامی این است که این کار، یک فرایند مستمر و پیوسته است که از صدر اسلام آغاز شده، ادامه دارد و در حال پیشرفت است.

وی با بیان اینکه تمدن جدید اسلامی بدیل برای گفتمان‌های معارض در عرصه‌های مختلف است، درباره محورهای رسیدن به تمدن اسلامی از دیدگاه شهید آیت الله خامنه‌ای گفت: ایمان و معنویت که به سبک زندگی هم مرتبط است، از محورهای تأسیس تمدن نوین اسلامی می‌باشد. رهبر شهید می‌فرمایند که در ایمان و معنویت، باید مداومت، مجاهدت و عمل به تقوا رعایت شود تا به پایه‌گذاری تمدن نوین اسلامی برسیم. از سوی دیگر، ایمان عملی باید تأثیر اجتماعی داشته باشد.

دکتر عبدالاحدی مقدم با بیان اینکه از دیدگاه امام خامنه‌ای ما باید تمدن اسلامی را با قالب جدید ارائه کنیم، درباره محورهای دیگر اظهار داشت: بحث علم، دانش و فن آوری از محورهای تأسیس تمدن نوین اسلامی از دیدگاه رهبر شهید است. چون اگر علم و دانش نباشد پیشرفتی هم به وجود نمی‌آید. لذا ایشان بر نوآوری و بهره‌گیری از فن‌آوری‌های جدید تأکید داشتند.

وی با بیان اینکه اخلاق و سبک زندگی اسلامی از دیگر محورها در تأسیس تمدن نوین اسلامی از منظر رهبر شهید است، ادامه داد: در سبک زندگی، خانواده جایگاه اصلی دارد و در مرتبه بعد آموزش و پرورش قرار می‌گیرد. به دلیل اینکه خانواده ارزش‌های اسلامی را به نسل‌های بعد انتقال می‌دهد و ماندگاری تمدن را تضمین می‌کند.

این پژوهشگر درباره مشارکت مردم در دیدگاه شهید آیت الله خامنه‌ای عنوان کرد: مردم‌سالاری دینی، گفتمان جدیدی در اندیشه رهبر شهید و از ارکان ایجاد تمدن نوین اسلامی است و مردم از دیدگاه رهبر شهید عامل اصلی تحقق تمدن هستند. لذا حضور و مشارکت آنان شرط لازم برای تحقق تمدن اسلامی است.

وی تأکید کرد: محور دیگر، استقلال و خودکفایی است و در این راستا باید از ظرفیت‌های داخلی استفاده کرد. همچنین بازخوانی تمدن و استفاده از ظرفیت‌هایی که در علوم انسانی ـ اسلامی وجود دارند، از ضروریات است. بدون استفاده از منابع داخلی تمدن پایدار اسلامی شکل نمی‌گیرد و از نظر مادی و معنوی باید استقلال داشته باشیم. لذا از این طریق به استقلال سیاسی و فرهنگی می‌رسیم که پیش‌زمینه ایجاد تمدن اسلامی است.

عبدالاحدی مقدم در پایان گفت: یکی از محورهای مباحث شهید آیت الله خامنه‌ای، چالش‌های مواجهه با تمدن غرب است. از دیدگاه ایشان، تمدن غرب پیشرفت مادی دارد اما فاقد معنویت و اخلاق است، و مادی و سودمحور است. از این رو لازم است تأثیر از فرهنگ غرب، آگاهانه و مدیریت‌شده باشد. همچنین، رهبر شهید برای نخبگان در ایجاد تمدن اسلامی نقش زیادی قائل بودند و به نقش نخبگان علمی و دینی در تاریخ اشاره می‌کردند.

