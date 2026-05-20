به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست «گفتمان‌های امام‌خامنه‌ای در دوره رهبری» به همت دفتر امور مطالعات، تحقیقات و پژوهش معاونت علمی و فرهنگی مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با همکاری مؤسسه آموزش‌های کوتاه‌مدت و فرصت‌های مطالعاتی جامعه المصطفی العالمیه، انجمن علمی مطالعات اجتماعی حوزه، و خبرگزاری ابنا برگزار شد.

در این نشست دکتر «علی اکبر عبدالاحدی مقدم» عضو هیات علمی پژوهشکده حکمرانی فرهنکی و اجتماعی و حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر محمدباقر مهدوی، عضو هیئت‌علمی جامعه‌المصطفی العالمیبه ایراد سخن پرداختند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر محمدباقر مهدوی در نشست «گفتمان‌های امام‌خامنه‌ای در دوره رهبری» با اشاره به شرایط کنونی گفت موضوع جلسه تبیین یکی از گفتمان‌های رهبر انقلاب است و «ادامه‌دادن جمهوری اسلامی» را بزرگ‌ترین عمل صالح و توحیدی و تعیین‌کننده روزگار دانست.

مهدوی گفت رهبر انقلاب هر زمان فرصت داشته‌اند این موضوع را «به‌صورت انضمامی یا نظری» تبیین کرده‌اند و کوشیده‌اند هم در عمل به آن پایبند باشند و هم آن را منتقل کنند. او افزود با توجه به رخدادهای جاری «دیگر جای تعارفات نیست» و زمان «مباحث جدی و تهاجمی» فرا رسیده است.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی پس از پیروزی «صرفاً برای جامعه خود» حرف ندارد بلکه برای «جامعه بشری» پیام و پیشنهاد دارد، گفت از نگاه او، جمهوری اسلامی به‌جای صرف دلسوزی یا توصیه، خود «جلو می‌افتد» و می‌کوشد جوامع دیگر را به سمت الگوی زیستی‌ای که پیموده و مطلوب می‌داند، هدایت کند. او از این دوره با تعبیر «تهاجم بر بی‌شرفی و حیوانیت» و «نفی هویت قدسی بشر» یاد کرد.

این عضو هیئت‌علمی جامعه‌المصطفی با اشاره به بیان رهبر انقلاب درباره «جبهه مقاومت» گفت ایشان مقاومت را صرفاً امر سخت‌افزاری نمی‌دانند، بلکه آن را «یک فکر، مکتب نظری و ایمان» معرفی کرده‌اند. به گفته او، رهبر انقلاب تهدید اصلی را «تهدید نرم» و «جنگ فرهنگی» می‌دانند و معتقدند تهدید سخت—even در بالاترین سطح—در برابر تهدید نرم توان و طاقت لازم را ندارد.

مهدوی در ادامه با اشاره به چارچوب «گام‌ها» گفت از نظر رهبر انقلاب، کشور از «گام اول» یعنی تحقق انقلاب اسلامی و «گام دوم» یعنی شکل‌گیری جمهوری اسلامی عبور کرده، اما سال‌هاست در «گام سوم» یعنی ساخت «دولت اسلامی» مانده است. او در این زمینه به نقل از رهبر انقلاب گفت برنامه کاری ایشان در دوره‌هایی شامل جلسات منظم با رئیس دولت وقت بوده و بخشی از وقت صرف تبیین «مبانی انقلاب اسلامی» برای دولت‌ها شده است.

او سپس محور اصلی بحث خود را «توحید» دانست و توضیح داد توحید یعنی «فقط خدا» و نگاه توحیدی، انسان را آینه دیدن حقیقت می‌بیند؛ به تعبیر او، با شناخت خدا، شناخت انسان نیز کامل‌تر می‌شود. مهدوی گفت در این نگاه، انسان با ظرفیت‌های کمالی آفریده شده و توحید «جداسازی واقعیت از اوهام» و «دوختن چشم به کمال واقعی و نهایی» است.

مهدوی با تشریح «الگوی زیست اجتماعی» در اسلام گفت زیست توحیدی یعنی زندگی بر مدار جاری‌بودن خدا در عالم و مراعات «انسان» نه «حیوانیت» و نه صرف «فردیت». او افزود اسلام انسان را جدا از جامعه و آخرت تعریف نمی‌کند و زیستی را پیشنهاد می‌دهد که همه قوا و ظرفیت‌های انسان را در نظر بگیرد و بر «حکمت»، «امید» و توجه به زیبایی‌های حیات انسانی تکیه دارد.

وی در بخشی دیگر به آیه «خلق لکم ما فی الارض جمیعاً» اشاره کرد و گفت این آیه القا می‌کند آنچه در طبیعت است «برای انسان» آفریده شده و نسبت به او «سوگیری» دارد؛ از همین رو، در نگاه اسلامی انسان دشمن طبیعت و بیگانه با آن نیست. مهدوی در مقابل، از جهان‌بینی‌ای انتقاد کرد که انسان‌ها را به تعبیر هابز «گرگ یکدیگر» می‌بیند و آن را نشانه سردی و زوال احترام در روابط انسانی دانست.

او سپس به «آشفتگی پارادایمی» اشاره کرد و گفت در برابر مبانی توحیدی و نظریه حاکمیتی برآمده از آن—از جمله نظریه ولایت فقیه و ایده‌های تمدنی در حوزه‌های اقتصاد، سیاست، فرهنگ، امنیت و زن و خانواده—یک نظریه رقیب قرار دارد که آن را «لیبرال‌دموکراسی» نامید. مهدوی با تفکیک «لیبرالیسم» و «دموکراسی» گفت لیبرالیسم بر نفی هر سیطره و اصالت فردیت تکیه می‌کند و دموکراسی مدعی «حکومت مردم بر مردم» است، اما به باور او جمع این دو با تنش و تعارض همراه است.

این سخنران با نقل بخش‌هایی از بیانات رهبر انقلاب، دموکراسی غربی را «انتخاب مردم» ندانست و آن را متأثر از پول، زور و «سالاران» توصیف کرد و گفت در این الگو مردم در تصمیم‌های بزرگ کنار گذاشته می‌شوند. او در پایان تأکید کرد نظریه جمهوری اسلامی را «حتی یک میلی‌متر» شبیه دموکراسی غربی نمی‌داند و گفت هدف، پیشبرد این نظریه با گفتمان انقلاب اسلامی است.

