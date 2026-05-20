به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، در سفر به کویته، مرکز ایالت بلوچستان، اعلام کرد که عملیات نظامی «غضب‌للحق» علیه طالبان افغانستان با «قاطعیت کامل» ادامه خواهد یافت.

او گفت این عملیات با هدف حفاظت از جان و مال شهروندان پاکستان، مقابله با گروه‌های مسلح و از بین بردن پناهگاه‌ها و زیرساخت‌های آنان در دستور کار قرار دارد.

شریف در سخنرانی خود در یک دانشکده نظامی در کویته تأکید کرد که این عملیات به‌طور مشخص گروه‌هایی را هدف قرار داده است که از نگاه اسلام‌آباد، از خاک افغانستان علیه پاکستان فعالیت می‌کنند.

به گفته او، دولت پاکستان تا زمان تحقق کامل اهداف امنیتی خود، فشار نظامی بر این گروه‌ها را ادامه خواهد داد.

اظهارات نخست‌وزیر پاکستان در شرایطی مطرح می‌شود که تنش‌ها میان اسلام‌آباد و طالبان در ماه‌های اخیر به‌طور چشمگیری افزایش یافته است.

پس از تشدید درگیری‌های مرزی، ارتش پاکستان عملیات «غضب‌للحق» را آغاز کرد؛ عملیاتی که به گفته مقام‌های این کشور، در ادامه راهبردهای امنیتی پیشین اسلام‌آباد برای مقابله با تهدیدهای فزاینده انجام می‌شود.

مقام‌های پاکستانی مدعی‌اند در جریان این عملیات صدها عضو گروه‌های مسلح کشته شده‌اند، اما طالبان افغانستان این ادعاها را رد کرده و آن را بی‌اساس دانسته‌اند.

هم‌زمان، اسلام‌آباد بارها طالبان را متهم کرده است که به گروه‌های مخالف پاکستان اجازه فعالیت از خاک افغانستان را می‌دهند؛ اتهامی که مقام‌های طالبان همواره آن را انکار کرده‌اند.

شهباز شریف همچنین در این سفر از عملکرد ارتش پاکستان تمجید کرد و نقش نیروهای مسلح این کشور را در حفظ ثبات داخلی و حاکمیت ملی مهم توصیف کرد.

او با ادای احترام به نیروهای کشته‌شده ارتش، بر عزم دولت برای ادامه اقدامات نظامی علیه تهدیدهای امنیتی تأکید کرد.

این در حالی است که تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش میان دو طرف تاکنون نتیجه ملموسی در پی نداشته است.

با وجود برگزاری چند دور گفت‌وگو و همچنین توافق‌های آتش‌بس پس از درگیری‌های مرزی، روابط طالبان و پاکستان همچنان در وضعیت پرتنش باقی مانده است.

در همین حال، گزارش‌ها از افزایش حملات در ایالت خیبرپختونخوا نیز بر نگرانی‌های امنیتی پاکستان افزوده است. مقام‌های این کشور تأکید دارند که تا دریافت تضمین‌های قابل راستی‌آزمایی از سوی طالبان، عملیات نظامی و فشارهای امنیتی ادامه خواهد یافت؛ در مقابل، طالبان افغانستان می‌گویند اجازه نخواهند داد از خاک این کشور علیه دیگران استفاده شود.

