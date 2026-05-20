رایزنی طالبان و سازمان همکاری اسلامی درباره حفاظت از میراث فرهنگی افغانستان

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ عتیق‌الله عزیزی، معاون فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، با خلیل ابراهیم اوکور، معاون عمومی امور بشردوستانه سازمان همکاری اسلامی، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این نشست، دو طرف درباره حفاظت و صیانت از آثار تاریخی افغانستان، ثبت سه‌بعدی و دیجیتالی میراث فرهنگی، و همچنین توسعه و مدرن‌سازی نهادهای فرهنگی کشور تبادل نظر کردند.

عزیزی با اشاره به جایگاه تاریخی افغانستان اظهار داشت که میراث فرهنگی این کشور دارای پیوندهای عمیق تاریخی و دینی با جهان اسلام است و حفاظت از ساحات باستانی، نسخه‌های خطی، آثار تاریخی و سایر دارایی‌های فرهنگی، مسئولیتی مشترک میان کشورهای اسلامی به‌شمار می‌رود.

وی همچنین خواستار افزایش همکاری‌های سازمان همکاری اسلامی در زمینه تقویت کتابخانه‌های عمومی، آرشیو ملی، موزه ملی و ریاست هنرستان‌ها شد و بر ضرورت حمایت فنی و تخصصی در این بخش‌ها تأکید کرد.

در مقابل، خلیل ابراهیم اوکور ضمن قدردانی از تلاش‌های صورت‌گرفته در حوزه فرهنگی، اعلام کرد سازمان همکاری اسلامی آمادگی دارد برای حفظ، مرمت، ثبت دیجیتالی و معرفی بین‌المللی آثار تاریخی افغانستان اقدامات عملی انجام دهد.

او همچنین از فراهم‌سازی زمینه حضور متخصصان افغان در برنامه‌های آموزشی و علمی خارج از کشور خبر داد تا آنان بتوانند از تجربیات و استانداردهای نوین در حوزه حفاظت و مدیریت میراث فرهنگی بهره‌مند شوند.

در ادامه این دیدار، دو طرف درباره ارتقای ظرفیت‌های تخصصی در بخش‌های فرهنگی و تاریخی، آموزش کادرهای افغان، همکاری با کارشناسان بین‌المللی و اعزام متخصصان به کشورهای دیگر گفت‌وگو کردند.

..............

پایان پیام/