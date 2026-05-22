به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام سید محمدتقی محمدی در برنامه بیان احکام در حرم بانوی کرامت با اشاره به نامگذاری روز جمعیت در تقویم اظهار داشت: خداوند در قرآن کریم میفرماید «ما شما را به وسیله اموال و فرزندانتان در برابر دشمنان تقویت میکنیم». پس کشور و خانواده پرجمعیت، قدرتی است برای آینده.
وی افزود: جمعیت از دغدغههای مهم امام شهید بود؛ چنانچه رهبر عزیز هم در پیامشان به این مسئله تأکید کردند. وقتی از جمعیت غافل شویم، در آینده به آسانی نمیشود جبران کرد.
محمدی تصریح کرد: فرزندآوری باید از شعار جدا شود. مسئولین به وظیفه خودشان عمل کنند و خانوادهها هم زمینه ازدواج آسان را فراهم بکنند تا این دغدغه و نگرانی از بین برود.
کارشناس احکام حرم مطهر در خصوص اهمیت ازدواج خاطرنشان کرد: ازدواج در اسلام اهمیت بسیار زیادی دارد، تا جایی که پیامبر رحمت فرمودند «هیچ چیزی نزد خداوند محبوبتر از ازدواج کردن نیست». انشاءالله به زودی شاهد زمینه ازدواج آسان برای جوانانمان باشیم.
وی در ادامه به اعمال شبهای دهه اول ذیالحجه اشاره کرد و گفت: یکی از اعمالی که این شبها بین نماز مغرب و عشاء انجام میشود، نماز دهه اول ذیالحجه است. جماعت آن مشروع نیست و باید فرادا خوانده شود، اما همخوانی اشکالی ندارد تا افرادی که آیه را حفظ نیستند از ثواب محروم نشوند.
