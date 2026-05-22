کودکان و نوجوانان باید با هویت ملی و نمادهای سرزمین خود آشنا شوند

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ حامد علامتی در آیین رونمایی از کتاب «سهسین» با اشاره به اهمیت این کتاب اظهار کرد: زمانی که برای نخستین بار این کتاب را دیدم، از این جهت برایم جذاب بود که با یک اثر پژوهشی درباره تاریخ پرچم ایران روبهرو شدم؛ اثری که از دوران کاوه آهنگر تا جمهوری اسلامی ایران، سیر تحول و سرگذشت پرچم کشورمان را روایت میکند.
وی افزود: این کتاب با زبانی روان و متناسب با گروه سنی نوجوان نوشته شده و تلاش دارد روایت کند که برای برافراشته ماندن این پرچم در طول تاریخ، چه خونها ریخته شده و چه فداکاریهایی صورت گرفته است.
مدیرعامل کانون با بیان اینکه امروز پرچم ایران به نمادی از هویت ملی تبدیل شده است، گفت: در بسیاری از کشورهای جهان، مردم به پرچم خود احترام میگذارند، اما در کشوری با پیشینه و تمدن چند هزار ساله مانند ایران، ارزش این نماد ملی بسیار فراتر است؛ چرا که نسلهای مختلف برای حفظ آن ایستادگی کردهاند.
علامتی با قدردانی از نویسنده و تصویرگر کتاب «سهسین» اظهار کرد: حمید گروگان و محمدعلی کشاورز با پژوهش دقیق و تصویرگری هنرمندانه، اثری ماندگار و ارزشمند خلق کردهاند که میتواند برای نوجوانان و حتی بزرگسالان جذاب و آموزنده باشد.
وی ادامه داد: این کتاب تنها یک اثر تاریخی نیست، بلکه تلاشی برای احیای هویت ملی در میان نسل جدید است؛ نسلی که باید نسبت به تاریخ، فرهنگ و ریشههای خود آگاهی بیشتری پیدا کند.
مدیرعامل کانون با اشاره به شرایط امروز کشور خاطرنشان کرد: اتفاقهایی که این روزها در کشور رخ میدهد، بیش از گذشته اهمیت هویت ملی و همبستگی مردم را آشکار کرده است و پرچم ایران امروز به نماد وحدت و ایستادگی ملت تبدیل شده است.
علامتی همچنین از بخشهای مختلف کانون که در تولید این اثر مشارکت داشتهاند قدردانی کرد و گفت: ادارهکل انتشارات، شورای کتاب، معاونت تولید و بخش بازرگانی کانون در تولید و انتشار این اثر نقش مهمی داشتهاند و نتیجه این همکاری، انتشار کتابی نفیس و ماندگار شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بخشی از متن پشت جلد کتاب را برای حاضران خوانش کرد و گفت: «این پرچم را از نو باید شناخت، این پرچم را هماره باید برافراشته داشت، این پرچم را باید بوسید و به آن افتخار کرد.»
آیین رونمایی از کتاب «سهسین» روز ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ در بخش جنبی نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان با حضور جمعی از نویسندگان، هنرمندان، مدیران فرهنگی و خانوادهها برگزار شد.
نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان با حضور ناشران حوزه کودک و نوجوان و اجرای برنامههای فرهنگی و هنری تا ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ در مرکز آفرینشهای فرهنگیهنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب تهران ادامه دارد.
