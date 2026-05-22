هشدار هند به پاکستان: تکرار حملات به افغانستان، نابودی شماست

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ تنش‌های دیپلماتیک و امنیتی میان هند و پاکستان در پی افزایش حملات هوایی اسلام‌آباد به خاک افغانستان، به نقطه بحرانی رسید.

نخست‌وزیر هند در هشداری کم‌سابقه اعلام کرد که هرگونه تکرار این حملات با واکنش سخت دهلی‌نو مواجه خواهد شد و امنیت در افغانستان را «خط قرمز» هند خواند.

این موضع‌گیری که از تغییر رویکرد دهلی‌نو نسبت به سیاست‌های منطقه‌ای پاکستان حکایت دارد، زنگ خطر را برای ثبات جنوب آسیا به صدا درآورده است.

این رویارویی در نشست شورای امنیت سازمان ملل نیز بازتاب گسترده‌ای داشت.

نماینده هند با استناد به گزارش‌های یوناما، پاکستان را به نقض فاحش حقوق بشر و هدف قرار دادن غیرنظامیان متهم کرد.

بر اساس آمارهای ارائه شده، تنها در سه ماه نخست سال ۲۰۲۶، بیش از ۷۵۰ غیرنظامی افغان در پی خشونت‌های مرزی و حملات هوایی پاکستان کشته یا زخمی شده‌اند.

دهلی‌نو همچنین اسلام‌آباد را به بی‌توجهی به تعهدات بین‌المللی برای حفاظت از غیرنظامیان و تداوم بازگرداندن اجباری پناهجویان افغان متهم کرد.

در مقابل، نماینده پاکستان با رد تمامی اتهامات، هند را به حمایت از گروه‌های مسلح ضدپاکستانی نظیر «تحریک طالبان پاکستان» و «ارتش آزادی‌بخش بلوچستان» متهم کرد و عملیات‌های نظامی خود را اقدامی «هدفمند و مشروع» دانست.

وی با تأکید بر سیاست‌های داخلی هند، اسلام‌آباد را قربانی «اسلام‌هراسی» و اقدامات اشغالگرانه دهلی‌نو در کشمیر معرفی کرد.

این جدال لفظی و تهدیدهای نظامی، نشان‌دهنده ورود تقابل هند و پاکستان به مرحله‌ای تازه است؛ مرحله‌ای که در آن افغانستان به عرصه‌ی اصلی رویارویی نیابتی دو قدرت هسته‌ای بدل شده است.

ناظران سیاسی هشدار می‌دهند که تداوم این روند و تبدیل اختلافات مرزی به تقابل مستقیم نظامی، می‌تواند پیامدهای فاجعه‌باری برای امنیت کل منطقه داشته باشد.

