به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ نوراحمد اسلامجار، استاندار طالبان در استان هرات، در نشستی با مسئولان بخش صنعت و تجارت، گمرک، اتحادیه صادرکنندگان میوه و شماری از تاجران، بر استفاده گستردهتر از راهآهن خواف–هرات برای انتقال میوههای تازه تأکید کرد.
به نقل از دفتر رسانهای استاندار طالبان در استان هرات، در این نشست راهکارهای توسعه صادرات میوه از طریق دهلیز ریلی خواف–هرات و رفع موانع موجود در روند انتقال کالا بررسی شد.
اسلامجار با اشاره به ظرفیت روبهافزایش این مسیر ریلی گفت که حملونقل از طریق راهآهن میتواند زمان انتقال کالا را کاهش داده و از خسارات ناشی از توقف یا تأخیر در جابهجایی محمولهها جلوگیری کند.
او همچنین نسبت به تأخیر در روند ترخیص کالا در گمرکات هشدار داد و از نهادهای مسئول خواست تا با هماهنگی بیشتر، شرایطی فراهم کنند که صادرات بدون وقفه انجام شود.
به گفته او، هرگونه تأخیر در انتقال محصولات، زیان مستقیم به کشاورزان و تاجران وارد میکند.
استاندار طالبان در استان هرات همچنین پیشنهاد کرد که تاجران برای کاهش هزینهها و حفظ کیفیت محصولات، از واگنهای ویژه حمل میوه در مسیر خواف–هرات استفاده کرده و از ظرفیت این دهلیز ریلی بهره بیشتری ببرند.
در همین حال، نمایندگان اتحادیه صادرکنندگان میوه ضمن استقبال از تسهیلات ایجادشده، پیشنهادهایی برای رفع مشکلات باقیمانده ارائه کردند و آمادگی خود را برای همکاری در خرید واگنهای مخصوص انتقال میوه اعلام کردند.
بر اساس آمارهای منتشرشده، راهآهن خواف–هرات در ماههای اخیر رکوردهای تازهای در جابهجایی کالا ثبت کرده است.
گزارشها نشان میدهد که تنها در یک ماه بیش از ۱۰۰ هزار تُن کالا از این مسیر منتقل شده و ایستگاه روزنک ۱۱۱ هزار تُن جابهجایی را ثبت کرده است.
همچنین در یک هفته بیش از ۳۲ هزار تُن کالا از این مسیر عبور کرده و مجموع انتقالات در فروردین ماه سال جاری به ۱۱۱ هزار و ۸۴۸ تُن رسیده است.
این آمارها نشان میدهد که راهآهن خواف–هرات به یکی از مهمترین مسیرهای تجاری افغانستان تبدیل شده و میتواند نقش مهمی در توسعه صادرات، بهویژه صادرات میوههای تازه، ایفا کند.
.............
پایان پیام/
نظر شما