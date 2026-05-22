به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ حجت الاسلام طاهری، رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان، از آغاز طرح سراسری «فصل هم‌عهدی» با هدف ارتقای سطح معنوی، معرفتی و فرهنگی دانشجویان در سفر به مشهد مقدس خبر داد.

وی با اشاره به جایگاه این طرح اظهار داشت: این حرکت با هدف انس دانشجویان با زیارت و تعمیق ارتباط دانشگاهیان با اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) و زمینه‌سازی برای زیارت آگاهانه و همراه با معرفت طراحی شده است. بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، دور اول این طرح از اول خردادماه با اعزام دو کاروان از استان‌های مرکزی و تهران آغاز شده و تا پایان خردادماه ادامه خواهد داشت. دور دوم طرح نیز از اول شهریور آغاز و تا پایان آذر ماه ادامه می‌یابد.

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان تصریح کرد: در بازه زمانی یادشده، مجموعاً ۲۱ کاروان از استان‌های مختلف کشور عازم مشهد الرضا(ع) خواهند شد.

طاهری در ادامه با تشریح مخاطبان این طرح گفت: طیف گسترده‌ای از دانشجویان از جمله دانشجویان زائر اولی، دانشجویان شرکت‌کننده در اردوهای پس از سفر عمره و عتبات، اعضای تشکل‌های سیاسی و فرهنگی و معرفت‌جویان حوزه‌های علوم اسلامی راهی این سفر معنوی می‌شوند.

وی در خصوص برنامه‌های حین سفر نیز توضیح داد: زیارت‌های دسته‌جمعی و حرم‌گردی‌های در این طرح، با همکاری آستان قدس رضوی تدارک دیده شده است .

به گفته طاهری، این طرح با همکاری و حمایت مؤسسه سیاحت فردوس اجرا می‌شود و اولین کاروان‌های آن فردا وارد مشهد مقدس خواهند شد.

