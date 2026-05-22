به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین رفیعی طی سخنانی به مناسبت دومین سالگرد شهدای خدمت در حرم بانوی کرامت اظهار داشت: شهید رئیسی اهل خدمت و تلاش بود و حدود ۳۰ ویژگی در این شخصیت وجود داشت که باعث شد محبوب دل ها شود که آیات و روایات به خوبی به این علل اشاره دارد چرا که محبوب شدن در دل و قلب مردم به زر و زور نیست.

وی افزود: ۱۰ دلیل برای محبوبیت در قلوب مردم طبق آیات و روایات وجود دارد که اولین دلیلی اخلاص و ایمان است و طبق آیات قرآن کسی که اهل ایمان به خدا و اخلاص باشد، محبوب دل ها خواهد بود که در سوره مریم به صراحت به این مسأله اشاره شده است.

استاد حوزه علمیه تأکید کرد: شهید رئیسی چون مخلص بود محبوب دل ها بود و تمام کارهایش برای رضای خدا بود و حتی در صحنه ریاست جمهوری نیز مخلصانه کاندیدا شد.

رفیعی خاطرنشان کرد: دومین و سومین عامل محبوبیت، تواضع، احسان و مردم داری است؛ زیرا مردم انسان متکبر را دوست ندارند. شهید رئیسی متواضعانه در حوادث مختلف در میان مردم بود، به نقاط محروم و دورافتاده سفر می کرد، خستگی ناپذیر و مسئولیت پذیر بود و به دنبال راحت طلبی نبود.

سخنران حرم بانوی کرامت یادآور شد: چهارمین دلیل محبوبیت، سخن نیکو است که در روایات به این مساله اشاره شده است چرا که بدزبانی طبق فرمایش امام سجاد علیه السلام هم فشار قبر دارد و هو عواقب منفی دارد؛ ولی خوش زبانی رزق و روزی را زیاد و انسان را بهشتی خواهد کرد. شهید رئیسی بسیار خوش زبان بود و در آخرین سفرشان به شهر مقدس قم طی ملاقات‌هایی که با بزرگان قم داشتند هیچگاه از انتقادات ناراحت نشدند.

وی در ادامه گفت: ولایت مداری ویژگی پنجم این شهید بزرگوار بود و ایشان در دوران ریاست جمهوری همواره مطیع ولی فقیه و رهبر شهید بود و می‌توان گفت دوران ریاست جمهوری ایشان دوران آرامش رهبر شهید بود و هیچگاه تنش ایجاد نکرد.

رفیعی خاطرنشان کرد: ششمین ویژگی در روایت مساله گذشت است و شهید رئیسی اهل گذشت بود و حتی در زمان مناظرات با اینکه به ایشان اهانت شد هیچگاه شکایت نکرد.

وی افزود: هفتمین عامل محبوبیت، طبق روایت تلاش و هشتمین دلیل نیز صداقت است که ایشان با مردم با درستی و صداقت سخن می گفت و صادقانه وارد ریاست جمهوری شد و صادقانه نیز از میان مردم رفت.

رفیعی تاکید کرد: ساده زیستی و دیپلماسی فعال و عزت مندانه ایشان نهمین و دهمین دلیل محبوبیت ایشان بود.

وی یادآور شد: استواری بر مواضع اصولی ،جوان گرایی و عدالت محوری، از دیگر شاخصه های این شهید بود که در تاریخ ایران ماندگار شد.

استاد حوزه علمیه اظهار داشت: مردم هم اکنون علیرغم مشکلات اقتصادی و خباثت دشمن هنوز در خیابان هستند چون مشاهده می کنند شهدا فقط از مردم عادی نیستند و از رهبر، وزیر، بزرگان کشور نیز هستند و بزرگترین دستاورد خون رهبر شهید، شهید رئیسی و دیگر شهدای ایران اسلامی، شکسته شدن اقتدار آمریکا و خوار شدن این ابرقدرت در دنیا بود.

..........................

پایان پیام