به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام‌والمسلمین سعید صلح میرزایی، عضو مجلس خبرگان رهبری، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری ابنا، با تأکید بر اهمیت «حکمرانی مسجدمحور و محله‌محور» اظهار داشت: مسجد از ابتدای ظهور اسلام همواره به‌عنوان یک پایگاه مهم شناخته می‌شده و محل گردهمایی مؤمنان و اتخاذ تصمیمات مهم اجتماعی و حکومتی بوده است.

وی با اشاره به شرایط کنونی کشور افزود: امروز نیز، به‌ویژه در شرایط حساس و مواجهه با دشمنان، مسجد می‌تواند نقش یک پایگاه اثرگذار را ایفا کند. مردم هر محله می‌توانند تحت هدایت و عنایت امام جماعت مسجد، جایگاه و نقش خود را در این مسیر پیدا کنند.

صلح میرزایی ادامه داد: بسیجیان و نخبگان محلی قادرند مسائل و مشکلات محله خود را شناسایی و بررسی کنند و برای رفع آن‌ها اقدام نمایند. یکی از موضوعات مهم و ضروری در شرایط فعلی، بهینه‌سازی و مصرف صحیح نعمت‌های الهی از جمله برق، آب و سایر منابع است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه مسجد ظرفیت بالایی برای فرهنگ‌سازی دارد، تصریح کرد: در مساجد می‌توان هم آموزش‌های لازم درباره الگوی صحیح مصرف را ارائه داد و هم در صورت مشاهده تخطی، با ساماندهی و مشارکت اهالی محله، افراد را متوجه اهمیت موضوع و لزوم اصلاح رفتار کرد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در صورت بروز تخلفات، مردم محله می‌توانند موارد را گزارش دهند تا با همکاری جمعی، از این مقطع زمانی عبور کرده و ان‌شاءالله زمینه‌ساز موفقیت‌ها و دستاوردهای بزرگ‌تری در آینده باشیم.

