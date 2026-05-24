به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در حالی که رسانههای آمریکایی تلاش میکنند عقبنشینی واشنگتن در برابر تهران را «مدیریت بحران» جلوه دهند، گزارش تازه خبرگزاری ریاونووستی RIA Novosti نشان میدهد دولت ترامپ عملا از ادامه ماجراجویی علیه ایران عقب نشسته است. طبق این گزارش، ترامپ حتی مراسم ازدواج پسرش را هم به بهانه «رسیدگی به پرونده ایران» ترک کرد، اما واقعیت آن است که کاخ سفید اکنون بیش از هر زمان دیگری به توافق و توقف جنگ نیاز دارد؛ جنگی که خود آمریکا و اسرائیل آغاز کردند اما نتوانستند تهران را وادار به تسلیم کنند.
ریانووستی مینویسد ترامپ در روزهای گذشته حمله جدید به ایران را «در آخرین لحظه» متوقف کرد؛ اقدامی که به گفته او پس از درخواست سه کشور عربی خلیج فارس انجام شد. با این حال، گزارش تاکید میکند که دلیل اصلی عقبنشینی واشنگتن، شکست سیاست فشار حداکثری و ناتوانی در شکستن اراده ایران بوده است. به نوشته این رسانه روسی، «ایرانیها مطلقا حاضر به خم شدن در برابر متجاوزان نشدند» و با وجود فشارها، حاضر نشدند ذخایر اورانیوم غنیشده خود را تحویل آمریکا دهند.
در بخش دیگری از گزارش آمده است ترامپ بهدنبال آن بود که با مصادره حدود ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنیشده ایران، برای افکار عمومی آمریکا «نمایش پیروزی» ترتیب دهد و مدعی نابودی برنامه هستهای ایران شود؛ در حالی که به تصریح ریانووستی، «ایران اساسا بهدنبال ساخت بمب اتمی نبوده و بهانه حمله آمریکا و اسرائیل کاملا دروغین بوده است.» این گزارش میافزاید واشنگتن از بیم شکست عملیات و همچنین نگرانی از پاسخ ایران به کشورهای عربی منطقه، از اقدام نظامی مستقیم برای تصاحب این مواد عقب نشست.
ریانووستی همچنین از مذاکرات فشرده پشتپرده میان ایران، آمریکا، قطر و پاکستان خبر داده و نوشته است که پیشنویس توافق شامل ۹ بند است که مهمترین آنها «آتشبس کامل» و تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز است. طبق این گزارش، طرفین قرار است ظرف یک هفته مذاکرات رسمی ۳۰ روزه را درباره مسائل حلنشده آغاز کنند. همزمان سفر فرمانده ارتش پاکستان به تهران و حضور هیئت قطری در پایتخت ایران، نشانهای از «آمادگی کامل برای نهاییسازی پروتکل» توصیف شده است.
در پایان، این رسانه روسی تصریح کرد که آمریکا در نهایت نه ایران، بلکه خودش را شکست داد؛ چراکه واشنگتن دریافت ادامه جنگ میتواند کل منطقه، اقتصاد جهانی و حتی منافع خود آمریکا را وارد بحرانی غیرقابلکنترل کند. ریانووستی مینویسد کاخ سفید «سرانجام از سقوط بیشتر در چالهای که خود حفر کرده بود، عقب نشست» و خطر حمله مجدد به ایران فعلا از میان رفته است.
گفتنی است سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره نتایج سفر هیأت پاکستانی به تهران اعلام کرد که دو طرف در مرحله نهاییسازی یادداشت تفاهمی هستند که محور اصلی آن پایان جنگ است.
اسماعیل بقائی تصریح کرد که پایان تعرضات دریایی آمریکا، که واشنگتن از آن با عنوان محاصره دریایی یاد میکند، و آزادسازی اموال بلوکهشده ایران از مهمترین موضوعات مورد بحث در این یادداشت تفاهم است.
