به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع خبری ساعاتی پیش از سفر رئیس مجلس شورای اسلامی به قطر در رأس هیأتی سیاسی و اقتصادی خبر دادند و اعلام کردند که مذاکرات هیأت ایرانی با مقامات قطر عمدتاً بر موضوع تنگه هرمز و اورانیوم غنی‌شده با غنای بالای ایران متمرکز خواهد بود.

محوریت تنگه هرمز و اورانیوم غنی‌شده در مذاکرات

بر اساس این گزارش، منابع مطلع اعلام کرده‌اند که هیأت ایرانی به ریاست محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، عازم دوحه شده و قرار است در این سفر، موضوعات راهبردی مرتبط با تنگه هرمز و برنامه هسته‌ای ایران مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.

حضور رئیس کل بانک مرکزی برای آزادسازی دارایی‌ها

همچنین رسانه‌ها گزارش کردند که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، بخشی از هیأتی است که برای بحث در مورد آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران در قطر به این کشور سفر کرده است.

یک مقام آگاه ضمن تأیید انجام این سفر به خبرنگار ایسنا گفت: با توجه به رفت و آمدهای اخیر مقامات قطری به ایران، از جمله سفر هفته گذشته هیأت قطری به ایران و دیدار با سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در ادامه رایزنی‌های دوجانبه، هیأت ایرانی به ریاست قالیباف به دوحه سفر کرد.

وی ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود در این سفر، یکی از مباحث مطرح، موضوع مذاکرات ایران و آمریکا و تلاش‌های صورت گرفته از سوی قطر برای کمک به خاتمه جنگ در منطقه باشد.

...........

پایان پیام