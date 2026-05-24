فرانسه نشست سالانه مسلمانان را لغو کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دادگاه اداری شهر نانت در فرانسه تصمیم فرمانداری لوآر-آتلانتیک مبنی بر ممنوعیت برگزاری نشست سالانه مسلمانان غرب فرانسه را تأیید کرد؛ نشستی که قرار بود آخر هفته جاری در نانت برگزار شود. این تصمیم تنها یک روز پیش از آغاز برنامه اتخاذ شد و واکنش‌هایی را در میان مسئولان محلی و برگزارکنندگان به دنبال داشت.

«یوهانا رولان» شهردار نانت با انتقاد از این اقدام اعلام کرد هزاران شهروند مسلمان و خانواده‌های آنها از حضور در گردهمایی‌ای محروم شدند که مدت‌ها در انتظار آن بودند. او تاکید کرد جمهوری فرانسه باید عامل وحدت مردم باشد، نه تفرقه میان آنها.

شهردار نانت همچنین گفت در «غم و ناامیدی» برگزارکنندگان و شرکت‌کنندگانی که قصد حضور در این رویداد را داشتند، شریک است. به گفته او، لغو این برنامه در آخرین لحظه، بسیاری از خانواده‌ها و فعالان مسلمان را غافلگیر کرده است.

فرمانداری لوآر-آتلانتیک اعلام کرده بود که «فابریس ریگولت-روز» فرماندار این منطقه، به دستور «لوران نونز» وزیر کشور فرانسه، برگزاری نشست سالانه «مسلمانان غرب» را ممنوع کرده است. این نشست قرار بود روزهای شنبه و یکشنبه در شهر نانت برگزار شود.

به ادعای فرمانداری، دلیل این ممنوعیت احتمال طرح «اظهارات غیرقانونی، مغایر با کرامت انسانی و ناسازگار با اصول جمهوری» از سوی برخی شرکت‌کنندگان، از جمله مسئولان شورای مسلمانان فرانسه، عنوان شده است.

............

پایان پیام