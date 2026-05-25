شکوه سوگواری در مسجد کوفه؛ مراسم سالروز شهادت مسلم بن عقیل (ع) + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با فرارسیدن سالروز شهادت حضرت مسلم بن عقیل (ع)، سفیر باوفای امام حسین (ع)، مسجد بزرگ کوفه میزبان خیل عظیم زائران و سوگوارانی بود که برای عرض تسلیت و اقامه آیین‌های مذهبی در این مکان مقدس گرد هم آمدند. این مراسم که با مرثیه‌سرایی و سینه‌زنی همراه بود، بار دیگر جلوه‌هایی از عشق و ارادت شیفتگان اهل بیت عصمت و طهارت را در مکانی که شاهد نخستین مظلومیت‌های نهضت عاشورا بود، به تصویر کشید و فضایی آکنده از معنویت و حزن را در شهر تاریخی کوفه ایجاد کرد.

تصاویر هوایی منتشر شده از این آیین مذهبی، شکوه و عظمت حضور انبوه زائران را در صحن و سراهای مسجد جامع کوفه و خیابان‌های اطراف به خوبی نشان می‌دهد. این نماهای هوایی که جمعیت سیاه‌پوش را در قابی یکپارچه به تصویر کشیده‌اند، ضمن بازتاب گستردگی مراسم، بر جایگاه ویژه این مسجد به عنوان یکی از مهم‌ترین کانون‌های تجمع مذهبی در عراق تأکید دارد؛ مراسمی که علیرغم ازدحام جمعیت، با نظم و شکوه خاصی برای بزرگداشت فداکاری‌های اولین شهید واقعه کربلا برگزار شد.

