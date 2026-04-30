به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی تداوم و تشدید پاسخهای کوبنده حزبالله به تجاوزات وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه مناطق غیرنظامی لبنان و نقض آتشبس توسط این رژیم، رسانههای عبری گزارش دادند که اسرائیل رسما به دولت آمریکا اطلاع داده است که سیاست «خویشتنداری» فعلی در لبنان، توانایی بازدارندگی اسرائیل را تضعیف کرده و به نفع حزبالله است.
شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی در این زمینه اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، این موضوع را با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در یک تماس تلفنی مورد بحث قرار داده است.
این کانال افزود که نتانیاهو تأکید کرده است که اکتفا به پاسخ بدون ابتکار عمل، به حزبالله فرصت میدهد تا بهبود یابد و موقعیت ایدئولوژیک خود را تقویت کند و نیروهای اسرائیلی در میدان را در معرض خطرات فزایندهای قرار دهد.
بر اساس این گزارش، اسرائیل تاکید کرده که ادامه عملیات محدود در لبنان، به تدریج به فرسایش بازدارندگی اسرائیل منجر میشود و تأثیر منفی بر امنیت ساکنان شمال و آمادگی عملیاتی ارتش دارد.
رسانه مذکور صهیونیستی تصریح کرد که نتانیاهو به طور فوری از ترامپ خواست تا مدت زمان مسیر دیپلماتیک با دولت لبنان را به دورهای که از اواسط ماه مه تجاوز نکند، یعنی بین دو تا سه هفته، کاهش دهد.
طبق این گزارش، تل آویو معتقد است که ادامه حملات حزبالله علیه نیروهای اسرائیلی و شهرکهای شمالی، فرصتهای موفقیت هرگونه مذاکره مستقیم میان لبنان و اسرائیل را تضعیف میکند. بنابراین واشنگتن از ایالات متحده میخواهد که یک سقف زمانی مشخص تعیین کند و در صورت شکست مذاکرات در این چارچوب، به آن اجازه دهد تا به طرح اصلی بازگردد که اشاره به تشدید نظامی گستردهتر دارد.
این رسانه عبری تاکید کرد که در اسرائیل، محدودیتهای تحمیل شده توسط آمریکا در پرونده لبنان، به عنوان عاملی تلقی میشود که آزادی عمل نظامی را محدود کرده و به حزبالله فرصت میدهد تا صفوف خود را بازسازی کند. با توجه به عدم وضوح مدت زمان ادامه این سیاست، تصمیم اسرائیل تا حد زیادی به تمایل آمریکا برای حفظ یک مسیر مذاکراتی گستردهتر با ایران بستگی دارد، که تل آویو را در برابر یک معادله پیچیده بین پایبندی به محاسبات استراتژیک واشنگتن و الزامات امنیت میدانی قرار میدهد.
بر این اساس، در چارچوب پیگیری وضعیت، ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، از جبهه شمالی بازدید و تأکید کرد که نیروها دستورالعملهای سطح سیاسی را اجرا میکنند و منتظر تصمیمات مربوط به مرحله بعدی هستند.
اما در مجموع، در داخل محافل اسرائیلی سؤالات فزایندهای در مورد سودمندی هزینهای که در حال حاضر در چارچوب هماهنگی با ایالات متحده پرداخت میشود، مطرح شده است، به ویژه اگر این امر به قیمت فرسایش بازدارندگی در برابر حزبالله باشد؛ آن هم در زمانی که جبهه لبنان با محاسبات گستردهتر رویارویی با ایران تلاقی میکند، و این امر مرحله بعدی را به روی احتمالات تشدید یا بازتعریف قواعد درگیری باز میگذارد.
