به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ در پی سفر رسمی شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان به پکن و انجام رایزنیهای سطح بالا با شی جینپینگ، رئیسجمهوری چین، دو کشور با صدور بیانیهای مشترک، موضعی قاطع و هماهنگ را در قبال چالشهای امنیتی برخاسته از خاک افغانستان اتخاذ کردند.
این سند دیپلماتیک که از سوی وزارت خارجه پاکستان انتشار یافته، به صراحت بر ضرورت جلوگیری از تبدیل شدن خاک افغانستان به بستری برای فعالیتهای تروریستی علیه امنیت و منافع منطقهای تأکید دارد.
طرفین با نام بردن از گروههایی همچون تحریک طالبان پاکستان (TTP) و جنبش اسلامی ترکستان شرقی (ETIM)، پیامی صریح به حکومت سرپرست در کابل ارسال کردند که تداوم حمایت یا چشمپوشی از فعالیت این گروهها، با واکنش هماهنگ پکن و اسلامآباد روبهرو خواهد شد.
در این راستا، مقامات دو کشور ضمن مثبت ارزیابی کردن «گفتوگوهای غیررسمی ارومچی»، بر لزوم ایجاد یک پلتفرم دیپلماتیک جهت تسهیل ارتباطات میان پاکستان و طالبان توافق کردند.
این همگرایی استراتژیک در حالی رخ میدهد که اسلامآباد به طور فزایندهای از پناه دادن به نیروهای TTP در افغانستان گلایه دارد و پکن نیز امنیت پروژههای کلان اقتصادی خود را در گرو ثبات مرزهای غربی میبیند.
در نهایت، این بیانیه نشاندهنده آن است که چین و پاکستان قصد دارند با رویکردی واحد، فشارها بر طالبان را برای انجام تعهدات امنیتیشان افزایش داده و از خاک افغانستان به عنوان متغیری کنترلشده در معادلات منطقه بهره ببرند.
.............
پایان پیام/
نظر شما