به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ یک منبع آگاه پاکستانی به خبرگزاری رویترز گفت که اسلامآباد درخواست دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، برای پیوستن به روند عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی را رد کرده است.
این منبع تأکید کرد: تلاش ترامپ برای پیوند دادن دیپلماسی آتشبس با ایران به فشار گستردهتر برای پیوستن کشورها به پیمان آبراهام، اقدامی نادرست است و موضوع ایران و عادیسازی با اسرائیل هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند.
پاکستان موضع اصولی خود در قبال فلسطین را تغییر نمیدهد
به گفته این منبع، پاکستان هیچ الزامی برای پذیرش چنین خواستهای ندارد و حاضر نیست در چارچوب فشارهای آمریکا، موضع اصولی خود در قبال مسئله فلسطین را تغییر دهد.
تأکید وزیر دفاع پاکستان بر عدم عادیسازی با اسرائیل
در همین زمینه، خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پاکستان، نیز تأکید کرد: کشورش به هیچ توافقی برای عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی نخواهد پیوست؛ زیرا چنین اقدامی با اصول و مبانی فکری پاکستان در تضاد است.
وی گفت: چگونه میتوان با کسانی بر سر یک میز نشست که حتی برای یک روز هم نمیتوان به سخن آنان اعتماد کرد؟ موضع ما کاملاً روشن است و این مسئله برای ما قابل قبول نیست.
وزیر دفاع پاکستان همچنین با اشاره به جایگاه مسئله فلسطین در سیاست رسمی اسلامآباد افزود: پاکستان تنها کشوری است که حتی نام اسرائیل نیز در گذرنامههای آن درج نشده است.
این موضعگیری پس از آن مطرح شد که ترامپ اعلام کرد از کشورهایی از جمله عربستان سعودی، قطر، پاکستان، مصر، اردن و ترکیه خواسته است به صورت جمعی به پیمان آبراهام برای عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی بپیوندند.
