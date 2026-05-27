به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «آنتونیو تاجانی» (Antonio Tajani)، وزیر امور خارجه ایتالیا و دبیر حزب «فورتزا ایتالیا»، در جریان سخنرانی خود به مناسبت «روز آفریقا» در شهر رُم (پایتخت ایتالیا)، ادعای عجیبی را درباره ریشه‌های خانوادگی خود مطرح کرد. او با اشاره به پیوندهای دیرینه میان ملت‌ها، مدعی شد که نام خانوادگی در واقع برگرفته از نام «تیجانی» (Tijani) است. وی در اظهاراتی عجیب، «تیجانی» را یک «پیامبر اسلام» توصیف کرد که در شمال و مرکز آفریقا و به‌ویژه مراکش پیروان بسیاری دارد و مسلمانان به زیارت مزار او می‌روند.

البته پرواضح است که روایت تیجانی اشتباه است. به احتمال قریب به یقین، منظور تایجانی، «احمد الـتیجانی» (Ahmad al-Tijani) دانشمند و استاد صوفی قرن هجدهم و نوزدهم میلادی است که فرقه «تیجانیه» (Tijaniyya) را بنیان نهاد. این شخصیت مذهبی در سال ۱۷۳۷ میلادی در منطقه «عین مادی» (Ain Madi) واقع در جنوب غربی کشور الجزایر (در شمال آفریقا) متولد شد.

در این باره یک رسانۀ ایتالیایی: «نوشت اشتباه فاحش وزیر خارجه ایتالیا در «پیامبر» نامیدن این عارف صوفی، ریشه در عدم درک صحیح مفاهیم اسلامی دارد. در دین مبین اسلام، پیامبران برگزیدگان الهی برای ابلاغ وحی هستند و تعداد و نام آن‌ها مشخص است که «احمد الـتیجانی» در زمره آنان قرار نمی‌گیرد. به نظر می‌رسد تایجانی به دلیل باور مردم محلی به انتساب این عالم به خاندان پیامبر اسلام (ص) و جایگاه والای او در طریقت مذهبی، به غلط تصور کرده که وی نیز یک پیامبر بوده است؛ در حالی که آخرین پیامبر الهی، حضرت محمد (ص) است که در قرن ششم میلادی می‌زیست.»

