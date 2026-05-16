گزارشی از همایش »شناخت ایران« به میزبانی رم + تصاویر

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ هفتۀ گذشته نشستی با عنوان «شناخت ایران» در شهر رم ایتالیا؛ نشستی که روز ۹ مه در سالن بزرگ اجتماعات خیابان «ویا ریتی» برگزار شد که هدف آن ارائه تصویری از تاریخ پرشکوه و جایگاه منطقه‌ای جمهوری اسلامی بود.

این برنامه به ابتکار گروه‌هایی چون «محور ضد امپریالیستی» و «جبهه مخالفت» برگزار شد و در آن شماری از فعالان سیاسی، پژوهشگران و چهره‌های ایتالیایی و ایرانی حضور داشتند. همچنین «محمدرضا صبوری» سفیر جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا نیز در این نشست شرکت و سخنرانی کرد.

از «محور مقاومت» تا انتقاد از غرب

در این نشست موضوعاتی چون «مقاومت در برابر نئواستعمار»، «حمایت از فلسطین»، «نقش ایران در مقابله با هژمونی غرب» و همچنین انتقاد از «تبلیغات جنگ‌طلبانه و اسلام‌هراسانه غرب» مطرح شد.

یکی از چهره‌های حاضر در این برنامه، «حمزه روبرتو پیکاردو» بنیانگذار اتحادیه جوامع اسلامی ایتالیا (UCOII) بود که در سخنانش از نقش مهم «محور مقاومت» صحبت کرد. او گفت از حزب‌الله لبنان تا گروه‌های فلسطینی و نیروهای عراقی و یمنی، تنها یک ائتلاف نظامی نیست بلکه مدلی از «همبستگی دینی و سیاسی» در برابر سلطه‌گری غرب به شمار می‌رود.

پیکاردو همچنین تصریح کرد که محور مقاومت کمک کرده ایران در برابر آمریکا و اسرائیل ایستادگی کند و نفوذ سیاسی و ایدئولوژیک خود را تا مدیترانه و دریای سرخ گسترش دهد.

حضور نماینده حزب‌الله و سخنان سفیر ایران

«علی فیاض» نماینده پارلمان لبنان و عضو حزب‌الله نیز پیامی برای این نشست ارسال کرده بود. همچنین در بخشی از برنامه، موضوعاتی مانند «پروژه اسرائیل بزرگ»، «صهیونیسم مسیحی»، «نسل‌کشی در فلسطین» و «پیوند میان اسلام و عدالت اجتماعی» مورد بحث قرار گرفت.

در همین حال، محمدرضا صبوری سفیر ایران در ایتالیا، طی سخنانی اعلام کرد: «پس از ناکامی تحریم‌ها و کارزارهای ایران‌هراسانه، دشمنان ایران به تجاوز نظامی آشکار روی آوردند، اما توان دفاعی ملی و انسجام داخلی مردم ایران مانع تحقق اهداف آنان شد.» او تاکید کرد که راه‌حل بحران‌ها، «بازگشت به دیپلماسی عادلانه و منصفانه» است.

گفتنی است این نشست بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های ایتالیا داشت.

