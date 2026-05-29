شیعیان مبعوث لبنان و وظایف ملت مبعوث ایران

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمدصابر صادقی در یادداشتی به بررسی وضعیت جنوب لبنان پس از گذشت بیش از ۴۰ روز از آتش‌بس و وظایف «ملت مبعوث ایران» پرداخته است.

متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:

نگارنده در ابتدای آتش بس از استقبال حزب‌الله از آن و لو در ابتدا محدود به بیروت و ضاحیه گفتم اما امروز بیش از ۴۰ روز از شروع آتش بس می‌گذرد و رژیم، جنگ فرسایشی و تخریبی را در جنوب لبنان (زیر رودخانه لیتانی) به پیش میبرد. روستاهای مشرف به نبطیه در حال سقوط است و شهر صور زیر بمباران قرار دارد. بیروت و ضاحیه که قسمتی از آن هم خالی است مجدد مورد تهاجم قرار گرفته. اما مهمترین مسئله تجارب گذشته با رژیم صهیونیستی است.

حزب‌الله ذیل آتش بس ایران، اقداماتی را انجام نمی‌دهد تا بیروت و همه مناطق مسکونی مورد اصابت مستمر قرار نگیرد اما رژیم در یک فرآیند غزه سازی، به نوعی در حال پاکسازی اجتماعی و عدم امکان زندگی در جنوب است.

اگر خدای نکرده نبطیه و صور هم سقوط کنند و به دست رژیم بیافتند، حتما خروج آنها از منطقه تحت تصرف، امری بعید است!

رژیم نباید ذیل یک تفاهم یا آتش بس، استان جنوب را اشغال و به قبل سال ۲۰۰۰ برگردد.

این اتفاق معنایی جز شکست حزب الله در داخل مجتمع لبنانی نخواهد داشت و این امر حزب‌الله را در منگنه و سختی مضاعف علی رغم دستاوردهایش قرار میدهد.

امروز جامعه شیعیان لبنان از حزب‌الله یک خواسته دارد و آن هم پیروزی به هر قیمت و هزینه است. اما آنچه در زمان آتش بس رخ داده است اگر چه یک تنفس موقت و با همراهی حزب‌الله همراه بود، اما طولانی شدن آن در حال نتیجه معکوس است.

اگر تدابیر ویژه و مهم و پر قدرت اخذ نشود بازگرداندن رژیم از روستاها و شهرهای جنوب به فلسطین اشغالی، تقریبا محال است و آنها چنین امتیازی نخواهند داد!

حزب‌الله و شیعیان لبیک‌گوی ولایت فقیه و جانفدای جمهوری اسلامی به عنوان حرم و خیمه امام حسین علیه‌السلام هستند اما این همه یعنی باید بیش از قبل برای لشکر عاشورایی حزب‌الله و جامعه مقاومت آن فکر و تلاش کرد.

شهدا، مجروحین، آوارگان، کمبود منابع کمک برای اجاره خانه، غذا و دارو بخشی از مشکلاتی است که شیعیان لبنان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.

بیایید این بار را ما «خیابان»، همان ملت مبعوث شده بواسطه خون خامنه‌ای به دوش بکشیم.

لکِنِ الرَّسُولُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا مَعَهُ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ وَ أُولئِکَ لَهُمُ الْخَیْراتُ وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ( ۸۸ . توبه)

م.ص.صادقی| ۷ خرداد ۱۴۰۵

