نمایه متنی پیام رهبر انقلاب به مناسبت سالروز افتتاح مجلس شورای اسلامی

حضرت آیت‌الله سیّدمجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت ۷ خرداد، سالروز تشکیل اولین دوره مجلس، ضمن قدردانی از تلاش‌های نمایندگان، خصوصاً رئیس محترم مجلس در راه اعتلای کشور، نماینده حقیقی ملّت را از جنس ملّت و در تراز مردم مبعوث شده دانستند و با تأکید بر لزوم رعایت نعمت عظیم وحدت ملّی و انسجام بی‌بدیل کنونی، خاطر نشان کردند: لازم است تک‌تک جان‌فدایانی که دلشان برای اسلام و انقلاب یا استقلال و سربلندی ایران می‌تپد، از این پس، بیش از پیش برای پاسداری از وحدت صفوف منسجم و به‌هم‌پیوسته ملّت اهتمام ورزند و اختلافات غیرموجّه و حتی موجّه را به تنازع و تفرقه تبدیل نکنند و قولاً و عملاً مظهر انسجام و یکپارچگی ملّت باشند.

نمایه متنی پیام آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای به مناسبت سالروز افتتاح مجلس شورای اسلامی و آغاز سومین سال فعالیت مجلس دوازدهم به شرح زیر به خوانندگان ابنا تقدیم می گردد:

**نماینده تراز ملت مبعوث شده**

به کوشش: احمد عارفخانی

(کارشناس فضای مجازی و شبکه های اجتماعی)

◀️ ۷ خرداد ۱۴۰۵

*کلید واژه ها:

- تبریک عید و قدر دانی از زحمات نمایندگان مجلس

- ویژگی های مجلس شورای اسلامی

- عیار باطنی و جوهره‌ی مردم ایران

- نماینده تراز ملت مبعوث شده

- ویژگی های نمایندگان

- ویژگی های مصوّبات مجلس

- نقش نمایندگان مجلس

- [پیش نیاز] ایفای نقشی در تراز ملّت مبعوث شده

- [الزامات] ایفای نقشی در تراز ملّت مبعوث شده

- مصادیق ارزانی شده به ملت مبعوث یافته

- طرح و نقشه‌ی کور دشمن پس از جنگ تحمیلی و فشار اقتصادی و محاصره‌ی تبلیغاتی و سیاسی

- وظیفه جان فدایان در مقابل طرح و نقشه کور دشمن

*تبریک عید و قدر دانی از زحمات نمایندگان مجلس:

عید سعید قربان و سالروز افتتاح اولین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی را به همه‌ی ملّت عزیز ایران اسلامی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تبریک می‌گویم.

به این مناسبت از تلاش‌های نمایندگان خصوصاً رئیس محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر قالیباف در راه اعتلای کشور قدردانی می‌کنم.

*ویژگی های مجلس شورای اسلامی:

- عصاره‌ی ملّت.

- مظهرمردمسالاری دینی.

- رکن قانون و قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی.

- نقش مهمی در اِعمال اراده‌ی مردم دارد.

*عیار باطنی و جوهره‌ی مردم ایران:

- اکنون با سپری شدن سه ماه از دفاع مقدّس سوم، عیار باطنی و جوهره‌ی مردم ایران در ایمان و امید و عمل به دوست و دشمن ثابت شده است

- ارتقاء تراز مردم ایران، جلوه‌ای خیره‌کننده از عصاره‌ی فضائل ملّت را به منصّه‌ی‌ ظهور رسانده است.

*نماینده تراز ملت مبعوث شده:

- نماینده‌ی حقیقی ملّت باید از جنس ملّت باشد.

- مقطع کنونی، نقطه‌ی عطف جلوه‌ی بعثت مردم در نمایندگان و مجلس شورای اسلامی است

- [ نمایندگان مجلس] نقش‌آفرینی و انجام مسئولیت خود را در تراز ملّت مبعوث شده تنظیم کنند.

- [ نمایندگان مجلس] با کار و ابتکار مضاعف، قانون‌گذاری و نظارت را در مسیر ریل‌گذاری آینده‌ی ایران اسلامی تسریع و تعمیق نمایند.

*ویژگی های نمایندگان:

- در این میدان جهاد، صندلی نمایندگی به‌مثابه‌ی سنگر خط مقدّم تحوّل در مسیر پیشرفت کشور قلمداد می‌شود. نمایندگان ملّت ...به‌طور مجاهدانه تمام توان و ظرفیت خود را برای حکمرانی هم‌افزا با دولت و سایر دستگاه‌ها در عین استقلال قوه مقنّنه، در مسیر نوسازی شایسته‌ی کشور[بکار بگیرندأ.

- [ نمایندگان تلاش خود را برای ] گره‌گشایی از دغدغه‌های مردم خصوصاً مسائل اقتصادی و معیشتی، رونق تولید و اشتغال، رشد تراز علم و صنعت، اعتلای فرهنگ و اخلاق، مبارزه با فساد مالی، مهار تورم و گرانی و محرومیت‌زدایی همه‌جانبه مصروف کنند.

*ویژگی های مصوّبات مجلس:

- مصوّبات مجلس با مسائل اصلی کشور و نیازهای مردم نسبتی مستقیم و مشهود داشته باشد.

- [مصوّبات ]معطوف به امیدآفرینی و آینده‌سازی کشور باشد.

- جامعه پیش از هر چیز نیازمند مشاهده‌ی نشانه‌های واقعی امید، مسیر باثبات و چشم‌انداز روشن از آینده است تا بتواند بر اساس آن برنامه‌ریزی و حرکت کند

*نقش نمایندگان مجلس

- نمایندگان مجلس با مواضع، مصوّبات و نطق‌های خود میتوانند مجلس شورای اسلامی را نهاد پیشران امیدآفرینی نمایند.

- در موقعیت کنونی با همراهی قوای مجریه و قضائیه با تمرکز بر شعار «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملّی و امنیّت ملّی» در سال ۱۴۰۵، ثبات اقتصادی، کاهش تورم، مدیریت نقدینگی، رونق تولید، اصلاح برنامه هفتم پیشرفت و افزودن موارد مربوط به نوسازی و بازسازی خسارات جنگ تحمیلی دوم و سوم را دستورکار اصلی قرار[دهند]

- نقشه‌ی راه حرکت دولت و سایر بخش‌ها را در شرایط کنونی و دوران پساجنگ ترسیم کنند.

*[پیش نیاز] ایفای نقشی در تراز ملّت مبعوث شده:

- برای ایفای نقشی در تراز ملّت مبعوث شده، مقدمات و الزامات گوناگونی نیز مورد نیاز است.

- در این مجال مختصر، صرفاً برادران و خواهران گرامی را به مطالعه‌ی دقیق و جدّی تفاصیل فرمایشات قائد عظیم‌الشأن شهید اعلی‌الله‌مقامه‌الشریف در دیدارهای سالیانه‌ی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بخصوص سالهای اخیر که واجد ارزش تجربی و عملیّاتی مهمی است، توصیه مینمایم.

- طبیعی است که رعایت تقوای فردی در تضمین مراعات آن رهنمودها و انجام صحیح وظایف خطیر در برهه‌ی حسّاس فعلی، نقش اساسی دارد .

*[الزامات] ایفای نقشی در تراز ملّت مبعوث شده:

- تشخیص صحیح اولویت‌ها.

- آرای مبتنی بر مطالعات و مشورتهای عمیق کارشناسی.

- زیست‌ مردمی و ارتباط گسترده با مردم.

- فسادستیزی همه‌جانبه.

- ترجیح منافع ملّی و مطالبات عمومی بر نیازها و منافع جناحی و گروهی و منطقه‌ای.

- توجه به دیپلماسی پارلمانی.

- شجاعت و اعلام مواضع شفاف و مقتدرانه در برابر زیاده‌خواهی‌های مستکبران.

- توجه هوشمندانه و انقلابی به موقعیت تازه‌ی ایران در منطقه و جهان .

*مصادیق ارزانی شده به ملت مبعوث یافته:

- از جمله مصادیق تقوا، رعایت نعمت عظیم وحدت ملّی و انسجام بی‌بدیلی است که حول پرچم ایران اسلامی به ملّت بعثت یافته ارزانی شده و در زمره‌ی مهمترین عوامل ظفر در مقابل شیطان بزرگ می‌باشد.

- شکر این موهبت، اهتمام آحاد ملّت خصوصاً نخبگان فکری و سیاسی از جمله نمایندگان مجلس به صیانت از این وحدت و پرهیز از اختلافات پوچ سیاسی و برجسته کردن تفاوت‌های اجتماعی است.

*طرح و نقشه‌ی کور دشمن پس از جنگ تحمیلی و فشار اقتصادی و محاصره‌ی تبلیغاتی و سیاسی:

- ایجاد تفرقه.

- تجزیه‌ی اجتماعی برای جبران شکست‌های میدان نظامی و به زانو درآوردن ملّت است.

*وظیفه جان فدایان در مقابل طرح و نقشه کور دشمن

- لازم است تک‌تک جان‌فدایانی که دلشان برای اسلام و انقلاب یا استقلال و سربلندی ایران می‌تپد، از این پس، بیش از پیش برای پاسداری از وحدت صفوف منسجم و به‌هم‌پیوسته ملّت اهتمام ورزند .

- اختلافات غیرموجّه و حتی موجّه را به تنازع و تفرقه تبدیل نکنند.

- قولاً و عملاً مظهر انسجام و یکپارچگی ملّت باشند، ان‌شاءالله.

پایان پیام/ ۲۶۸