به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ محمد یعقوب مجاهد در نخستین مجمع بین‌المللی امنیتی مسکو، با لحنی هشدارآمیز به کشورهایی که به گفته او با «محاسبات اشتباه» به دنبال بی‌ثباتی در افغانستان هستند، تاخت.

وی با اشاره به تجربیات تاریخی، هرگونه اقدام «مغرورانه» علیه مردم افغانستان را محکوم به شکست دانست.

این اظهارات در حالی ایراد شد که طالبان تلاش می‌کند خود را به عنوان یک بازیگر مسئول و مستقل در توازن قدرت منطقه‌ای تثبیت کند.

سرپرست وزارت دفاع طالبان در این نشست مدعی شد که پس از پنج سال، امنیت سراسری تأمین شده و داعش به‌طور کامل از بین رفته است.

با این حال، این ادعا با گزارش‌های پایش امنیتی سازمان ملل و اظهارات سرگئی شویگو، دبیر شورای امنیت ملی روسیه، در تضاد آشکار قرار دارد.

شویگو در حاشیه این نشست، ضمن ابراز نگرانی از تداوم قاچاق سلاح و مواد مخدر، بر تهدید پایدار گروه‌های تروریستی بین‌المللی تأکید کرد.

همچنین، برخلاف ادعای طالبان مبنی بر توقف قاچاق، گزارش‌ها از جهش تولید «مواد مخدر صنعتی» (مت‌آمفتامین) در سایه کاهش کشت خشخاش حکایت دارند.

مجاهد بدون نام بردن مستقیم از پاکستان، با کنایه به مقامات اسلام‌آباد، آن‌ها را متهم کرد که «مشکلات داخلی خود را به گردن افغانستان می‌اندازند».

وی با رد اتهامات مربوط به حمایت از تحریک طالبان پاکستان (TTP)، تأکید کرد که خاک افغانستان تهدیدی برای هیچ کشوری نخواهد بود.

این موضع‌گیری در شرایطی صورت می‌گیرد که چهار دور گفت‌وگوی میانجی‌گرانه با حضور قدرت‌های منطقه‌ای میان کابل و اسلام‌آباد تاکنون بدون نتیجه ملموسی به بن‌بست رسیده است.

در لایه دیگری از این نشست، مقامات روسی بار دیگر نگرانی خود را از احتمال استقرار تأسیسات نظامی ایالات متحده در منطقه ابراز کردند.

این همسویی استراتژیک میان کابل و مسکو در مخالفت با حضور نظامی غرب، یکی از معدود نقاط اشتراک طرفین در این مجمع بود.

مجاهد در نهایت با اعلام برنامه طالبان برای ایجاد یک «نیروی امنیتی مستحکم»، بر لزوم همکاری‌های عملی منطقه‌ای به جای تقابل‌های سیاسی تأکید کرد.

