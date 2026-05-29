به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ طلعتبیک ماسادیکوف، دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی، در جریان سخنرانی در مجمع بینالمللی امنیتی مسکو، تصویری واقعبینانه و در عین حال نگرانکننده از وضعیت امنیتی منطقه ترسیم کرد.
وی خاطرنشان کرد که علیرغم برخی سیگنالهای مثبت ظاهری در ماههای اخیر، زیرساختهای امنیتی منطقه همچنان در وضعیتی «وخیم» به سر میبرند.
ماسادیکوف با اشاره مستقیم به اصطکاکهای نظامی میان اسلامآباد و کابل، تصریح کرد که تبادل آتش در مرزهای دو کشور فراتر از یک درگیری دوجانبه بوده و مستقیماً ثبات استراتژیک کشورهای حوزه آسیای میانه را هدف قرار داده است.
در حالی که پاکستان، کابل را به پناه دادن به عناصر «تحریک طالبان پاکستان» (TTP) متهم میکند، مقامات طالبان با رد این ادعا، ریشه بحران را در چالشهای ساختاری داخلی پاکستان جستوجو میکنند.
این بنبست دیپلماتیک-نظامی، عملاً روند همگرایی اقتصادی در قلب آسیا را به گروگان گرفته است.
سازمان پیمان امنیت جمعی برای مهار «سرریز ناامنی»، دکترین تحکیم مرزهای تاجیکستان و افغانستان را در اولویت قرار داده است.
دبیرکل این سازمان از اجرای یک برنامه هدفمند میاندولتی خبر داد که در سال ۲۰۲۴ به تصویب رسید.
این طرح شامل تقویت پاسگاههای مرزی و ایجاد یک «کمربند امنیتی» پیشرفته است که هدف آن کاهش اصطکاکهای نظامی و کنترل قاطع ترانزیت غیرقانونی مواد مخدر و نفوذ گروههای تکفیری از جمله «داعش خراسان» میباشد.
تحلیل دادههای میدانی نشان میدهد که کشورهای منطقه به این بلوغ استراتژیک رسیدهاند که حل بحرانهای همسایگی تنها از طریق سازوکارهای بومی امکانپذیر است.
مسکو و متحدانش در تلاشاند تا با ایجاد یک توازن دفاعی در مرزهای شمالی افغانستان، راه را بر هرگونه مداخله جریانهای هدایتشده خارجی ببندند.
در نهایت، ناظران سیاسی بر این باورند که تا زمان حلوفصل بنیادین اختلافات کابل و اسلامآباد بر سر مدیریت مرزها، ابتکارات CSTO تنها به عنوان یک «سوپاپ اطمینان» برای حفظ ثبات حداقلی در منطقه عمل خواهد کرد.
