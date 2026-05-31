  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای غربی و خاورمیانه

همبستگی آستان علوی با مردم ایران/ برافراشتن پرچم‌های غدیر در ۲۱ شهر آسیب‌دیده

۱۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۰۲
کد مطلب: 1820911
همبستگی آستان علوی با مردم ایران/ برافراشتن پرچم‌های غدیر در ۲۱ شهر آسیب‌دیده

آستان علوی اعلام کرد: ۲۱ شهر جمهوری اسلامی ایران که در جریان تجاوزات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی آسیب دیده‌اند، در برنامه‌های عید سعید غدیر خم حضور دارند و پرچم‌های غدیر به نشانه همبستگی با مردم این مناطق، گرامیداشت یاد شهدا و تأکید بر فرهنگ ولایت و مقاومت در آنها به اهتزاز درخواهد آمد.

 به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آستان مقدس علوی از برگزاری برنامه‌های ویژه عید سعید غدیر خم با محوریت همبستگی با مردم آسیب‌دیده ایران خبر داد.

بر اساس اعلام آستان علوی، ۲۱ شهر جمهوری اسلامی ایران که در جریان تجاوزات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی آسیب دیده‌اند، در این برنامه حضور دارند.

برافراشتن پرچم‌های غدیر به نشانه همبستگی

پرچم‌های غدیر به نشانه همبستگی با مردم این مناطق، گرامیداشت یاد شهدا و تأکید بر فرهنگ ولایت و مقاومت در این شهرها به اهتزاز درخواهد آمد.

برنامه ویژه برای شهدای مدرسه شجره طیبه میناب

آستان علوی همچنین از تدارک برنامه‌ای ویژه برای گرامیداشت یاد شهدای مدرسه «شجره طیبه» میناب خبر داد و اعلام کرد: یاد و خاطره این دانش‌آموزان شهید در آیین‌ها و برنامه‌های عید سعید غدیر خم زنده نگه داشته خواهد شد.

..................

پایان پیام/

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha