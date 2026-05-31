به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آستان مقدس علوی از برگزاری برنامه‌های ویژه عید سعید غدیر خم با محوریت همبستگی با مردم آسیب‌دیده ایران خبر داد.

بر اساس اعلام آستان علوی، ۲۱ شهر جمهوری اسلامی ایران که در جریان تجاوزات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی آسیب دیده‌اند، در این برنامه حضور دارند.

برافراشتن پرچم‌های غدیر به نشانه همبستگی

پرچم‌های غدیر به نشانه همبستگی با مردم این مناطق، گرامیداشت یاد شهدا و تأکید بر فرهنگ ولایت و مقاومت در این شهرها به اهتزاز درخواهد آمد.

برنامه ویژه برای شهدای مدرسه شجره طیبه میناب

آستان علوی همچنین از تدارک برنامه‌ای ویژه برای گرامیداشت یاد شهدای مدرسه «شجره طیبه» میناب خبر داد و اعلام کرد: یاد و خاطره این دانش‌آموزان شهید در آیین‌ها و برنامه‌های عید سعید غدیر خم زنده نگه داشته خواهد شد.

