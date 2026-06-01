شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از عموم مردم مؤمن، بصیر و همیشه در صحنهی ایران اسلامی دعوت مینماید تا با حضور پرشور و دشمنشکن خود در تجمعات مردمی امشب، ضمن محکومیت شدید جنایات رژیم تروریستی اسرائیل و اعلام حمایت قاطع از ملت مقاوم لبنان و جبهه مقاومت، فریاد وحدت و همبستگی امت اسلامی را به گوش جهانیان برسانند.
متن اطلاعیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ملت شریف و انقلابی ایران؛
امروز «کربلای لبنان» شاهد وحشیانهترین و ناجوانمردانهترین جنایات ارتش تروریستی رژیم صهیونیستی با حمایت مستقیم و چراغسبز آشکار آمریکا است. این حملات که در تداوم نقض صریح و مکرر آتشبس و تعدی آشکار به حریم سرزمینی و انسانی لبنان صورت میگیرد، بار دیگر چهره واقعی صهیونیسم بینالملل را نمایان ساخت؛ چهرهای که هیچ تفاوتی میان زن، کودک و غیرنظامیان قائل نیست و جز به خونریزی، ویرانی و آوارهسازی ملتها نمیاندیشد.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ضمن تجلیل از مقام شامخ شهدای جبهه مقاومت و پایداری مردم شجاع شهرها و روستاهای جنوب لبنان، نسبت به تحرکات غاصبانه این رژیم تروریستی و تا دندان مسلح در خاک لبنان به شدت هشدار میدهد. بیتردید، حزبالله قهرمان بهعنوان پرچمدار مقاومتِ صادق، با قدرت در برابر این تجاوزات ایستادگی کرده و معادلات دشمن را در هم خواهد شکست. تاریخ گواه است که هرگاه تروریسم دولتی اسرائیل، طعمهای را آسان پنداشته، با مشت آهنین مقاومت مواجه شده است.
این شورا همچنین از جامعه جهانی، شورای امنیت و تمامی نهادهای بینالمللی و بهویژه ملتها و دولتهای آزادیخواه میخواهد برای توقف این جنایات مستمر، اقدامی عملی و فوری صورت دهند. جهان نباید در برابر تکرار نسلکشی در لبنان سکوت کند و اجازه دهد رژیم صهیونیستی با حمایت نامحدود آمریکا، قواعد حقوق بینالملل را بیش از این لگدمال کند.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از عموم مردم مؤمن، بصیر و همیشه در صحنهی ایران اسلامی دعوت مینماید تا با حضور پرشور و دشمنشکن خود در تجمعات مردمی دوشنبه شب، ضمن محکومیت شدید جنایات رژیم تروریستی اسرائیل و اعلام حمایت قاطع از ملت مقاوم لبنان و جبهه مقاومت، فریاد وحدت و همبستگی امت اسلامی را به گوش جهانیان برسانند.
زمان این تجمع، دوشنبه شب ساعت ۲۱ در میادین اصلی شهرهای سراسر کشور خواهد بود.
وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
