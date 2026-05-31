به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حزب الله لبنان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که رزمندگان مقاومت اسلامی امروز یکشنبه زیرساخت‌های نظامی ارتش صهیونیستی را شهرک صهیونیست‌نشین الکریوت موشکباران کردند.

در این بیانیه آمده است: در دفاع از لبنان و مردم آن و در پاسخ به نقض آتش‌بس توسط رژیم صهیونیستی و تجاوز به روستاهای جنوب لبنان که منجر به شهادت و زخمی شدن تعدادی از غیرنظامیان شد، رزمندگان مقاومت اسلامی امروز یکشنبه در ساعت ۱۲:۳۰ به تاریخ ۳۱-۰۵-۲۰۲۶ زیرساخت‌های نظامی ارتش صهیونیستی را در شهرک «الکریوت» در شمال شهر اشغالی حیفا موشکباران کردند.

حمله پهپادی حزب الله به نظامیان رژیم اسرائیل

حزب الله لبنان اعلام کرد که رزمندگان مقاومت اسلامی امروز یکشنبه نظامیان رژیم صهیونیستی را در اطراف منطقه «الشرقیه» در شهرک «یحمر الشقیف» با هواگرد انتحاری ابابیل هدف قرار دادند.

حزب الله تاکید کرد که این عملیات‌ها در دفاع از لبنان و مردم آن و در واکنش به تجاوز رژیم صهیونیستی به روستاها و تخریب خانه‌ها و شهادت و زخمی شدن تعدادی از غیرنظامیان در جنوب لبنان انجام شده است.

