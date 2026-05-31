به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر، با «نواف سلام»، نخست‌وزیر لبنان، تماس تلفنی برقرار کرد و تحولات این کشور را بررسی نمود.

وزیر امور خارجه مصر در این تماس تلفنی بر موضع این کشور در حمایت از ضرورت عقب‌نشینی کامل رژیم صهیونیستی از همه اراضی لبنان تأکید کرد و گفت که تعرض به حاکمیت لبنان، وحدت و تمامیت ارضی آن، نقض آشکار قوانین بین‌المللی و قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل است.

اعلام همبستگی کامل مصر با لبنان

تمیم خلاف، سخنگوی رسمی وزارت امور خارجه مصر، گفت که عبدالعاطی همچنین همبستگی کامل مصر با کشور برادر لبنان در مقابله با چالش‌های حساس کنونی را اعلام کرد.

تأکید بر انحصار سلاح در دست دولت لبنان

عبدالعاطی بر ضرورت حمایت از نهادهای دولت لبنان به ویژه ارتش این کشور برای انجام مسئولیت‌هایش در گسترش سلطه و حاکمیت بر سراسر خاک ملی لبنان تأکید کرد و تحقق انحصار سلاح در دست دولت لبنان را به عنوان رکن اصلی حفظ امنیت و ثبات لبنان، حمایت از گزینه دولت و صیانت از توانایی‌های ملت لبنان، ضروری خواند.

گفتنی است طی روزهای اخیر حملات هوایی و توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف جنوب لبنان افزایش یافته و در مقابل، حزب‌الله نیز از انجام ده‌ها عملیات علیه مواضع و نیروهای دشمن خبر داده است.

تجاوزات رژیم صهیونیستی به لبنان در حالی ادامه دارد که واشنگتن مدعی برقراری آتش‌بس میان دو طرف است. آمریکا و رژیم صهیونیستی در تلاش هستند تا توطئه خلع سلاح مقاومت اسلامی لبنان را به دست دولت این کشور و از طریق سوق دادن بیروت به سمت امضای توافق امنیتی با تل‌آویو پیش ببرند.

