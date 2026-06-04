به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) - ابنا -نمایشگاه تخصصی «بانوی ایرانی، بانوی پیشرو» با هدف تبیین جایگاه زن مسلمان در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و با رویکرد نقد روایت‌های غربی و ارائه الگوی بومی، افتتاح شد.

خانم طالبی، معاون فرهنگی تبلیغی حوزه‌های علمیه خواهران، در نشست خبری مرتبط با این رویداد، ضمن تشریح ابعاد مختلف این نمایشگاه، از چشم‌اندازی برای رسیدن به نقش‌آفرینی مؤثر زنان در سیاست‌گذاری و حکمرانی تا سال ۱۴۰۴ خبر داد.

خانم طالبی در ابتدای سخنان خود با تأکید بر اهمیت حضور فعال زنان در صحنه‌های ملی اظهار داشت: «ما افقی ترسیم کرده‌ایم که نشان می‌دهد تا سال ۱۴۰۴، زنان ایرانی باید به نقطه‌ای از نقش‌آفرینی مؤثر و واقعی در عرصه سیاست‌گذاری و حکمرانی دست یابند.»

وی افزود: نام «بانوی ایرانی» برای این نمایشگاه انتخاب شده است تا بازتاب‌دهنده تلاشمون برای معرفی چهره‌های موثر زنی باشد که متناسب با تحولات بنیادین انقلاب اسلامی در حوزه زن و خانواده شکل گرفته‌اند. امروز در فضای جنگ روانی و حضور گسترده ملت ایران تحت رهبری شهید، بار دیگر نقش‌آفرینی زن ایرانی مشهود است؛ به طوری که حدود ۷۰ درصد از تجمعات شبانه و صبحگاهی با حضور پرشور بانوان برگزار می‌شود. این حضور، تقلیل‌یافته به فعالیت‌های حاشیه‌ای یا شورانگیز نیست، بلکه آمیخته‌ای از شعور و آگاهی زنانه است که می‌تواند به حضور اثرگذار در میدان تبدیل شود.

ساختار سه‌بخشی نمایشگاه: معماری معنوی و هنری

معاون فرهنگی حوزه‌های علمیه خواهران ساختار نمایشگاه را در سه لایه اصلی و پیوسته توضیح داد:

۱. سالن اول: الگوی انسان و هفت ستاره آسمان وحی

این بخش با عنوان «الگوی انسان» و با بهره‌گیری از طراحی هنری «کمیک استریپ» (کمیک بوکی) به روایت زندگی هفت زن مؤثر قرآنی می‌پردازد. این هفت چهره شامل همسر فرعون، حضرت مریم (س) و سایر زنانی هستند که سوره تحریم آن‌ها را به عنوان الگویی برای همه مؤمنان معرفی کرده است («رَبِّ ابْنِ لِی عِنْدَکَ بَیْتًا فِی الْجَنَّةِ»).

خانم طالبی تصریح کرد: الگو بودن یک زن مومن، مغایر با بحث‌های جنسیتی نیست؛ بلکه الگویی انسانی و فراگیر است. در این سالن، روایت‌ها به صورت تعاملی و جذاب ارائه شده‌اند. بازدیدکنندگان می‌توانند با اسکن QR Code، پادکست‌های صوتی تهیه‌شده را دانلود کنند یا مستقیماً از طریق هدفون‌های موجود در کیوسک‌ها، داستان زندگی این بانوان را بشنوند. همچنین، هفت کتابچه تدوین‌شده که مبانی معرفت‌شناختی الگوی انسان را از نگاه بانوان قرآنی تبیین می‌کنند، در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.

۲. سالن دوم: مولفه‌شناسی و معرفی الگوی سوم

در این بخش، مقایسه‌ای میان «زن شرقی» و «زن غربی» انجام شده و «الگوی سوم»، یعنی «زن مسلمان ایرانی» به عنوان الگوی مطلوب معرفی می‌شود. طبق فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی، این الگو می‌تواند «معلم ثانویه بشریت» باشد.

وی اضافه کرد: این هویت، منفک از تاریخ اسلام و انبیا نیست، بلکه امتداد راه زنان بزرگی چون حضرت خدیجه (س)، حضرت زهرا (س)، حضرت زینب (س) و حضرت مریم (س) است. ما در اینجا سعی کردیم تنها به مباحث توصیفی اکتفا نکنیم. با یک مطالعه میدانی جامع، حدود ۱۰۰ زن برتر ایران از لایه‌های مختلف (پزشکی، علمی، علوم اسلامی، فنی، ورزشی، هنری، جبهه مقاومت و شهدا مانند شهید کرباسی) شناسایی شدند. به دلیل محدودیت فضا، روایت ۲۰ نفر از این چهره‌های شاخص در نمایشگاه گنجانده شده است.

۳. سالن سوم: نقد روایت‌های معارض و تبیین واقعیت

یکی از جذاب‌ترین بخش‌های نمایشگاه، نقد «روایت‌های معارض» است. این بخش به رد ادعاهایی می‌پردازد که زن ایرانی را قربانی جنسیت خود، محدود در خانه، دچار افسردگی اجتماعی یا زندانی در خانواده تصویر می‌کنند.

خانم طالبی خاطرنشان کرد: برخی اندیشه‌های رایج در فضای مجازی، ماهواره و سینما، زن را موجودی محدود و سرخورده نشان می‌دهند. همچنین نگاه‌هایی که خروج زن از خانه را منجر به مفاسد می‌دانند یا با برداشت‌های حداقلی از دین، زن را از تصمیم‌سازی دور می‌کنند، در این سالن مورد نقد قرار گرفته‌اند. تأکید ما بر این است که زن مسلمان ایرانی، بر اساس فرمایشات امام خمینی (ره)، موجودی اثرگذار در مقررات‌سازی و مدیریت جامعه است و نگاه اصیل دینی، او را از صحنه بیرون نمی‌کند، بلکه به میدان می‌کشاند.

ظرفیت‌سنجی زنان در حل مسائل کلان نظام

معاون فرهنگی حوزه‌های علمیه خواهران با اشاره به شرایط حساس کنونی کشور، بر نیاز مبرم جامعه به بهره‌گیری از ظرفیت‌های زنانه تأکید کرد: امروز جامعه ایران در حوزه‌های اقتصاد، فرهنگ، آموزش و پرورش و جبهه مقاومت نیازمند بهره‌گیری جدی‌تر از ظرفیت زنان است. این بهره‌برداری بدون شناخت دقیق "الگوی سوم" امکان‌پذیر نیست.

وی با بیان اینکه حضور زنان در مواکب حمایتی و میدان‌های نبرد نرم، نوعی «عقلانیت جمعی زنانه» و «غیرت زینبی» ایجاد می‌کند، گفت: این غیرت باعث تقویت اراده مسئولین نظام در برابر فشارهای دشمن و جنگ روانی می‌شود. اگر این ظرفیت خوب شناخته نشود، نمی‌توان بر آسیب‌های کلان اجتماعی غلبه کرد. امیدواریم با تکمیل این روایت در ماه محرم و انتشار محتوای مرتبط، بخشی از این حرکت مفقودمانده را احیا کنیم.

گردش نمایشگاه در سطح کشور و معرفی پروژه جدید

در بخش پرسش و پاسخ، خانم طالبی به سوالات خبرنگاران پاسخ داد و نکات مهمی را مطرح کرد:

قابلیت چرخش ملی: وی اعلام کرد که محتوای این نمایشگاه کاملاً قابل استخراج و استفاده توسط سایر مجموعه‌هاست. این نمایشگاه قرار است پس از پایان دوره اقامت در مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران، در سطح کشور بچرخد.

کاربرد در مواکب و اماکن متبرکه: با توجه به مطالبه نهادینه شدن پیام‌های فرهنگی، این نمایشگاه قابلیت برپایی در مواکب اربعین، حرم حضرت معصومه (س) و سایر اماکن متبرکه را دارد. بسته‌های محتوایی خاصی (مانند پرونده ابلیس و فساد پشت پرده ادعاهای غربی) برای مواکب آماده شده است.

هزینه و تولید محتوا: تولید محتوای فاخر این نمایشگاه حدود یک ماه زمان تحقیقاتی تیم پژوهشی را برداشته و با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی انجام شده است. هزینه مالی برای برپایی مجدد آن در شهرستان‌ها یا حرم مطهر پایین خواهد بود زیرا فایل‌های دیجیتال و چاپی آماده هستند.

معرفی نمایشگاه ۳۷ سالگی رهبری: خانم طالبی در پایان از آماده‌سازی نمایشگاهی مشابه برای مقام معظم رهبری (آیت‌الله خامنه‌ای) خبر داد. این نمایشگاه تحت عنوان «۳۷ سال زندگی رهبری» در قالب ۳۷ پرده کمیک استریپ (با بیش از ۲۵۰ تصویرسازی) و ۳۷ کتابچه تدوین‌شده، زندگی ایشان از نوجوانی تا حوادث اخیر را با مبانی قرآنی و پژوهشی عمیق روایت می‌کند. محتوای این پروژه نیز آماده است و برنامه‌ریزی برای برپایی آن در حرم حضرت معصومه (س) در جریان است.

خانم طالبی در پایان خاطرنشان کرد: موج بیداری زنانه که اکنون در کشورهای غربی علیه آمریکا و اسرائیل مشهود است، نشان‌دهنده قدرت الگوی ایرانی-اسلامی است. اگر بستر حضور مؤثر زنان در عرصه‌های اصلی کشور فراهم شود، می‌توان بر چالش‌هایی مانند جمعیت، حجاب و سبک زندگی غلبه کرد و زنان را برای مقاومت در برابر سبک زندگی غربی یا شرقی آماده ساخت.

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