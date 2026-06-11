افتتاح «مجموعه قرار» و انتشار کتاب « پرواز در ونکوور» از سوی موسسه خیبر + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)- ابنا- سال ۱۴۰۲ رهبر شهید انقلاب اسلامی در بازدید از نمایشگاه کتاب از جالب ترین بخش نمایشگاه با عنوان «دیوار آزاد» دیدن کردند. این بخش از نمایشگاه به همت موسسه خیبر موسسه فرهنگی تخصصی در امر ترویج فرهنگ عفاف و حجاب برپا شده بود.

«نعمیه اسلاملو» مدیر موسسه خیبر در گفت و گو با ابنا از دیدار به یادماندنی با رهبر شهید انقلاب و طرح های جدیدی که بعد از آن دیدار تاکنون در موسسه خیبر در راستای ترویج فرهنگ انقلاب اسلامی و عفاف و حجاب در دستور کار قرار دادند، گفت:

ابنا: لطفا در ابتدا از بازدیدی که رهبر شهید انقلاب از بخش موسسه خیبر در نمایشگاه کتاب سال ۱۴۰۲ داشتند بفرمایید.

یکشنبه ۲۴ اردیبهشت حضرت آقا از «دیوار آزاد» مان در نمایشگاه کتاب دیدن کردند، خدمتشون عرض کردم: سال ۸۵ در همین سالن در نمایشگاه قرآن بهمون فرمودید:"از کار برای حجاب خسته نشوید" و ما پای کار هستیم.

گفتم دیوار آزاد، جنجالی ترین بخش نمایشگاه امساله. چالشی رو نوشتیم و مردم شرکت می‌کنند. از هر جا هم که دلشون پر باشه میان اینجا با ما حرف میزنند.

آقا پرسیدن: "دوست دارند فقط حرف بزنند یا حرف شنیدن را هم دوست دارند؟"

گفتم: بیشتر دوست دارند حرف بزنند ولی حرف شنیدن رو هم دوست دارند و بهمون می‌گن: شماها تا حالا کجا بودید! چرا تا الان این کارها را نمی‌کردید! چقدر خوبه که هستید و

عرض کردم: البته ما اینجا فقط از خانم های متخصص و آموزش دیده (در حوزه محتوایی و مهارتی) استفاده می‌کنیم.

یکی از خانم ها در مورد "غرفه ‌ریحانه ها" توضیح داد و یکی دیگر از خانمها گفت که کار اصلیِ ما فعالیت فرهنگی برای نوجوانان است..

آقا گفتن: "برای بچه ها و نوجوان ها زیاد کار کنید. هرچقدر برای کودک و نوجوان کار کنید زیادی نیست.کتاب و رمان های خوب برای نوجوان تولید کنید".

گفتم در مورد کار برای حجاب و اولویتش گاها نظرات متفاوتی مطرح میشه و خدشه هایی وارد می‌کنند!

آقا ایستادند، کامل به طرف ما برگشتند و دستشون رو کمی بالا آوردند و فرمودند: «این چه حرفیه! من بارها گفتم مسئله حجاب خیلی مهم است.شما با قدرت همین کارهاتون رو ادامه بدید. به همه خانم ها هم سلام من رو برسونید. خدا انشالله شما خانم ها را برای انقلاب حفظ کند. کارتان خیلی ارزشمند است»

ابنا : در طول این سه سال مهمترین طرح های شما در راستای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب چه بوده است؟

در حال حاضر متاسفانه برخی از مجموعه های مشهور حوزه کتاب توجهی به حضور کتاب های دفاع مقدسی و یا در حوزه فرهنگ دینی ندارند از این رو در ادامه فعالیت های فرهنگی و تبلیغی موسسه خیبر ، اخیرا اقدام به افتتاح مجموعه ای با عنوان «مجموعه قرار» کردیم. این موسسه شامل فروشگاه فرهنگی آرامش در قالب سخت افزاری جدید همچون فروشگاه های برند و به روز است، اما در حوزه نرم افزاری دارای محتوای غنی تمدن ایرانی -اسلامی در قالب انواع کتاب ، نرم افزار و نوشت افزار ، هدایای زیبای معنوی، پوستر، پرچم و انواع اسباب بازی های ایرانی -اسلامی و کتاب های جدید از اندیشمندان اسلامی است.

در طبقه دوم این مجموعه مرکز مشاوره «حانی» متشکل از مشاوران مذهبی طلاب و اساتید حوزه علمیه قم و کرج با تحصیلات و مطالعات روانشناسی به مخاطبان خود خدمات ارائه می دهند.

ابنا: یکی از توصیه های مهم رهبر شهید انقلاب اسلامی توصیه به امر کتاب خوانی بویژه کتاب هایی با محتوای غنی فرهنگ اسلامی و ایرانی و بیان حقایق فرهنگ غرب بود موسسه خیبر در این زمینه چه گامی برداشته است؟

تلاوت آرامش؛ تنها ناشر تخصصی حوزه زن و حجاب، است و یکی از کتاب های با ارزش با قلم جذاب و عرفانی کتاب «پرواز در ونکوور»، روایت پرواز عجیب دختری ایرانی است در ونکوور کانادا، است. این کتاب نوشته خانم «الف- حسینی» است، که ورود ایشان به تهران باعث ایجاد تغییرات چشمگیری در باورهای اعتقادی و سبک زندگیشان می شود تا جایی که اعتقادات اسلامی خود، از جمله حجاب را کنار می‌گذارند و نهایتاً بعد از ازدواج به کانادا مهاجرت می کند و جذّابیّت ها، قانون، نظم و برنامه ریزی ظاهری آنجا او را مجذوب خود می کند امّا لذّت زندگی رؤیایی جدید در ونکوور کانادا کم کم بعد از دو سال به دلایلی در ذهنش رنگ می بازد و به قول خودش از تضادِ ‌برنامه‌ریزی شده‌ی این‌سیستم به امان آمده‌ و از شنیدن واژه‌های زیبایی که معانی حقارت باری دارند، بیزار می شود و نهایتاً طیّ اتّفاقاتی منجر به شکل گیری نوع جدیدی از مفهوم و هدف زندگی برای او می شود.

در قسمت «کتاب‌های متفکران و اندیشمندان برجسته کشور» در فروشگاه آرامش مجموعه کتاب‌های «علامه مصباح یزدی» فیلسوف برجسته کشورمان عرضه می شود که رهبر شهید در موردشان فرمودند: «اگر خدای متعال به نسل کنونی ما این توفیق را نداد که از شخصیت‌هایی مانند علامه طباطبایی و شهید مطهری استفاده کند، اما به لطف خدا این شخصیت عزیز و عظیم القدر، خلاء آن عزیزان را در زمان ما پر می‌کند.

یادآور می شود؛ علاقه مندان برای استفاده از محصولات فرهنگی این مجموعه می توانند به آدرسhttps://eitaa.com/telavate_aramesh در پیام رسان ایتا مراجعه کنند.

این مجموعه فرهنگی واقع در کرج، چهارراه کارخانه قند، روبروی شهرداری منطقه۲، کوچه صفا،پلاک ۵۵، مجتمع فرهنگی قرار دارد.

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