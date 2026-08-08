رویترز: ایران با عمان به توافق موقت برای مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز بسیار نزدیک است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رویترز گزارش می دهد: عراقچی روز شنبه گفت ایران و عمان در حال مذاکره درباره ایجاد یک مسیر موقت برای عبور و مرور دریایی در تنگه هرمز هستند و دو طرف به توافق در این زمینه بسیار نزدیک شدهاند. وی در عین حال تأکید کرد که اجرای این سازوکار به فراهم شدن شرایط مورد نظر تهران، از جمله جبران آنچه ایران نقض تفاهمنامه اسلامآباد از سوی آمریکا میداند، بستگی دارد.
وزیر خارجه ایران توضیح داد که مسیر موقت میتواند تا زمان حل مسائل فنی و حقوقی مربوط به تعیین یک مسیر دائمی برای تردد کشتیها مورد استفاده قرار گیرد.
این اظهارات پس از آن مطرح شد که یک مقام آمریکایی از پیشرفت در گفتوگوهای ایران و عمان خبر داده و احتمال بازگشایی تنگه هرمز و ازسرگیری صادرات نفت مختلشده در پی جنگ آمریکا علیه ایران را مطرح کرده بود.
در همین حال، سپاه پاسداران تأکید کرده است که بازگشایی تنگه هرمز ارتباطی با مذاکرات ایران و عمان ندارد و صرفاً در چارچوب سازوکارها و شروط جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد.
«حسین محبی»، سخنگوی سپاه، نیز با تأکید بر این موضع گفت بازگشایی تنگه هرمز تابع سازوکارها و شروط تعیینشده از سوی ایران است و به مذاکرات تهران و مسقط ارتباطی ندارد.
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