ادعای جوزف عون: سوریه قصد دخالت در لبنان را ندارد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس‌جمهور لبنان امروز پس از دیدار با وزیر خارجه دولت شورشیان حاکم بر دمشق اعلام کرد که این سفر رسمی، نگرانی‌ها درباره دخالت دمشق در امور داخلی لبنان را به‌طور کامل برطرف کرد.

جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، پس از دیدار با اسعد الشیبانی، وزیر خارجه دولت شورشیان حاکم بر دمشق، گفت: سفر امروز وزیر امور خارجه سوریه به لبنان، نگرانی برخی از لبنانی‌ها را مبنی بر قصد رئیس‌جمهور سوریه، احمد الشرع، برای دخالت در لبنان برطرف می‌کند و این دیدار مؤید نادرستی آنچه شایع شده است، به‌ویژه که هدف از آن برقراری روابط سالم میان دو کشور بر پایه احترام متقابل و عدم دخالت در امور یکدیگر است.

دفتر ریاست‌جمهوری لبنان نیز پس از این دیدار اعلام کرد که وزیر خارجه دولت شورشیان حاکم بر دمشق رسماً از جوزف عون برای سفر به سوریه دعوت به عمل آورد.

رئیس‌جمهور لبنان افزود: هیأت سوری بر اهمیت همکاری دوجانبه از طریق نهادهای قانونی دو دولت تأکید کرد؛ نه از طریق هر گروهی برای دخالت در امور لبنان.

وزارت خارجه سوریه نیز اعلام کرد اسعد الشیبانی در این دیدار درباره آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین تقویت روابط دوجانبه بر اساس اصول حسن همجواری گفت‌وگو کرده است.

رئیس‌جمهور لبنان با تأکید بر پایبندی بیروت به اصل عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها اظهار داشت: «همان‌طور که دمشق به ثبات بیروت اهمیت می‌دهد، ما نیز به همان اندازه بر ثبات و امنیت سوریه تأکید داریم».

به اعلام رسانه‌های لبنانی، عون پس از این دیدار، در توجیه توافق جنجالی اخیر با اشغالگران صهیونیست، تأکید کرد که منفعت لبنان در این مرحله حساس این است که علاوه بر استفاده از مواضع حمایتی اتحادیه اروپا و کشورهای حوزه خلیج فارس، از حمایت آمریکا برای رسیدن به راه‌حلی، همانند «فرمول چارچوب» چشم‌پوشی نکند.

وی مدعی شد که «فرمول چارچوب با حقوق و اصول ثابت لبنان مغایرتی ندارد و در پی تضمین کامل آنهاست.

رئیس‌جمهور لبنان همچنین ادعا کرد که «اکنون زمان خروج از دوران جنگ‌ها و قیمومیت‌ها است و اکثر لبنانی‌ها، به‌ویژه مردم ما در جنوب، از این امر حمایت می‌کنند. حتی یک وجب از خاک لبنان را رها نخواهیم کرد».

این در حالی است که گفته می‌شود، دولت لبنان طی مذاکرات مستقیم با رژیم صهیونیستی امتیازات بزرگی را بدون مابه‌ازای قابل توجه به اشغالگران داده است، تا جایی که صدای نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان، بلند شده و وی اعلام کرده که با همراهی سایر نمایندگان پارلمان، اجازه تصویب این توافق را نخواهد داد.

دولت لبنان و رژیم صهیونیستی ساعات اولیه روز شنبه گذشته (۶ تیر) در پایان پنجمین دور از مذاکراتی با میزبانی آمریکا، توافق چارچوبی را به صورت رسمی امضا کردند که به ادعای نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، هدف از آن خروج نیروهای رژیم صهیونیستی از تمامی اراضی لبنان، بازگشت ساکنان و اعمال اقتدار دولت از طریق نیروهای مسلح رسمی است.

اما امضای این توافق با مخالفت گسترده محافل مردمی و جریان‌های سیاسی و مذهبی لبنان مواجه شد و گروه‌هایی از شهروندان لبنانی در بیروت در اعتراض به آن تجمع کردند.

احمد قبلان، مفتی جعفری لبنان و از علمای اهل تسنن این کشور نیز توافق یاد شده را فاقد مشروعیت و محدودکننده اختیارات و حاکمیت لبنان دانست.

حسن فضل‌الله، نماینده حزب‌الله در پارلمان لبنان نیز این توافق را هدیه‌ای به دشمن اسرائیلی خواند و بر گزینه مقاومت مسلحانه تأکید کرد.

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