امام خمینی(ره) مبارزه با ظلم را برای ادای تکلیف الهی آغاز کرد/ ایمان و شجاعت؛ عوامل موفقیت انقلاب اسلامی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با سالگرد رحلت امام خمینی(ره)، مراسم «کرامت انسانی و ایستادگی از منظر امامین انقلاب» در سارایوو، پایتخت بوسنی و هرزگوین، جمعی از علاقه‌مندان ایشان و رهبر شهید را گرد هم آورد.

در این مراسم که به طور مشترک از سوی جامعه اسلامی بوسنی و هرزگوین و بنیاد ملاصدرا در سالن بزرگ اجتماعات هتل ترمه سارایوو برگزار شد، دکتر قباد سلیمانی، مدیر بنیاد ملاصدرا در بوسنی، طی سخنانی با تأکید بر جایگاه این رهبر بزرگ جهان اسلام، اظهار داشت: امام خمینی(ره) عمر خود را در راه خدمت به اسلام، دفاع از عزت مسلمانان و مقابله با ظلم و استکبار سپری کرد.

وی با اشاره به تحولات جاری در جهان اسلام گفت: رخدادهای امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت مفاهیمی چون کرامت انسانی، عدالت، عزت و استقامت را آشکار ساخته است.

دکتر سلیمانی مقاومت در برابر ظلم را یکی از مهم‌ترین آموزه‌های امام خمینی(ره) دانست و افزود: از نگاه امام، ایستادگی در برابر ستم وظیفه‌ای الهی و برخاسته از ایمان به خداوند است.

مدیر مؤسسه ملاصدرا همچنین با اشاره به وضعیت مردم فلسطین، لبنان، یمن و ایران تأکید کرد: ملت‌های منطقه با وجود جنگ، محاصره و فشارهای گوناگون، همچنان برای حفظ کرامت انسانی و حقوق مشروع خود تلاش می‌کنند.

وی در پایان بر ضرورت تقویت وحدت و اخوت اسلامی تأکید کرد و خواستار پایبندی هرچه بیشتر مسلمانان به ارزش‌های الهی و انسانی شد.

ابوذر ابراهیمی ترکمان، سفیر جمهوری اسلامی ایران در بوسنی و هرزگوین، نیز در مراسم بزرگداشت سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) با تأکید بر تفاوت میان سیاست‌ورزی مبتنی بر قدرت و سیاست‌ورزی مبتنی بر تکلیف، گفت: امام خمینی(ره) از جمله شخصیت‌هایی بود که مبارزه با ظلم را نه برای کسب قدرت، بلکه برای ادای وظیفه و تکلیف الهی آغاز کرد.

ایمان، صداقت، شجاعت و اعتماد به مردم؛ عوامل موفقیت انقلاب

وی اظهار داشت: باور عمیق به خداوند، صداقت، شجاعت و اعتماد به مردم از مهم‌ترین عوامل موفقیت امام خمینی(ره) در رهبری انقلاب اسلامی بود و همین ویژگی‌ها موجب شد مردم با او همراه شوند و در مسیر تحقق اهداف انقلاب نقش‌آفرینی کنند.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در بوسنی و هرزگوین با اشاره به ادامه این مسیر پس از رحلت بنیانگذار انقلاب اسلامی افزود: آیت‌الله خامنه‌ای نیز از آغاز مسئولیت رهبری بر ادامه راه امام خمینی(ره) تأکید داشت و با تکیه بر همان مبانی، مسیر انقلاب را دنبال کرد.

ابراهیمی ترکمان با بیان اینکه هر دو رهبر انقلاب اسلامی بر تکلیف‌مداری، ایمان، مردم‌باوری و توجه به ارزش‌های دینی تأکید داشتند، خاطرنشان کرد: این اصول نقش مهمی در استقامت و پایداری ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدهای خارجی داشته است.

وی همچنین با اشاره به رهبری آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، ابراز امیدواری کرد: ایران اسلامی در مسیر پیشرفت، اقتدار و توسعه، دستاوردهای بیشتری کسب کند.

دکتر حافظ منصور مالکیچ، مدیر اداره امور دینی ریاست جامعه اسلامی بوسنی و هرزگوین، نیز در سخنان خود در این مراسم بر اهمیت کرامت انسانی، استقامت و همگرایی میان مسلمانان تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش امام خمینی(ره) و آیت‌الله خامنه‌ای در تحولات معاصر جهان اسلام، گفت: ارزش‌هایی همچون مسئولیت‌پذیری، پایداری در مسیر حق و حفظ کرامت انسان از مهم‌ترین آموزه‌های اسلامی هستند.

مالکیچ همچنین به روابط تاریخی ایران و بوسنی و هرزگوین و حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از مردم بوسنی در دوران جنگ اشاره کرد و آن را بخشی از حافظه تاریخی مردم این کشور دانست.

آیت‌الله احمد مبلغی، عضو مجلس خبرگان رهبری، در سخنان خود با تأکید بر مفاهیم قرآنی کرامت، استقامت و عدالت، استقامت را یکی از مهم‌ترین عوامل پیشرفت و تعالی جوامع دانست.

وی اظهار داشت: قرآن کریم مفاهیمی همچون کرامت، استقامت و عدالت را به عنوان اصول بنیادین حیات انسانی مطرح کرده و استقامت را عاملی برای خروج انسان از انفعال، انزوا و پذیرش ستم می‌داند.

به گفته وی، پایداری در مسیر حق، موتور محرک حرکت‌های بزرگ تاریخی و اجتماعی است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اندیشه‌های امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب، تأکید کرد: استقامت همواره با برکت و پیشرفت همراه بوده و ملت‌هایی که در برابر دشواری‌ها ایستادگی کرده‌اند، به دستاوردهای بزرگ دست یافته‌اند.

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