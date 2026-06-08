به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از تانزانیا، نشست علمی و فرهنگی با عنوان «غدیر؛ نقطه اشتراک امت اسلامی» با محوریت بررسی واقعه غدیر از دیدگاه شیعه و اهل سنت و همراه با گرامیداشت سی‌وهفتمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره)، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، روز شنبه (۱۶ خرداد ۱۴۰۵) در دارالسلام تانزانیا برگزار شد.

این برنامه با حضور جمعی از شخصیت‌های علمی، دینی، فرهنگی و سیاسی، از جمله علمای شیعه و اهل سنت، اساتید دانشگاه، دانشجویان و علاقه‌مندان به مباحث وحدت اسلامی برگزار شد.

در این مراسم، حاج همت‌پناه (سفیر جمهوری اسلامی ایران در تانزانیا)، استاد خلیفه خمیس، حجت‌الاسلام والمسلمین کندیچه رئیس ائمه جمعه و جماعات، دکتر علی‌دینا، شیخ علی کنیایی و مدیر نمایندگی جامعه المصطفی العالمیه در تانزانیا به ایراد سخنرانی پرداختند.

غدیر؛ رخدادی مورد اتفاق همه مسلمانان

مدیر نمایندگی جامعه المصطفی العالمیه در تانزانیا در بخشی از سخنان خود با تأکید بر اهمیت واقعه غدیر اظهار داشت: غدیر خم یکی از بزرگ‌ترین رخدادهای تاریخ اسلام است؛ حادثه‌ای که نه تنها در منابع شیعه، بلکه در معتبرترین منابع اهل سنت نیز نقل شده و اصل وقوع آن مورد اتفاق همه مسلمانان است. حدیث شریف "مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِیٌّ مَوْلَاهُ" از احادیث متواتر اسلامی به شمار می‌آید که در منابع متعدد شیعه و اهل سنت ثبت شده است.

وی افزود: اگرچه شیعه و اهل سنت در تفسیر مفهوم "مولا" دیدگاه‌های متفاوتی دارند، اما در اصل فضیلت، عظمت، جایگاه و محبت امیرالمؤمنین حضرت علی بن ابی‌طالب(ع) اتفاق نظر دارند و آن حضرت را از برجسته‌ترین شخصیت‌های تاریخ اسلام، نماد عدالت، تقوا و ایمان می‌شناسند.

تأکید بر وحدت اسلامی و میراث فکری امام خمینی(ره)

مدیر نمایندگی جامعه المصطفی در تانزانیا با اشاره به ضرورت تقویت وحدت اسلامی خاطرنشان کرد: غدیر می‌تواند به جای آنکه محور اختلاف باشد، نقطه‌ای برای گفت‌وگو، شناخت متقابل و تحکیم برادری اسلامی باشد. امروز امت اسلامی بیش از هر زمان دیگری به همگرایی، وحدت و همکاری نیازمند است و قرآن کریم نیز مسلمانان را به تمسک به ریسمان الهی و پرهیز از تفرقه دعوت می‌کند.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به شخصیت و اندیشه‌های حضرت امام خمینی(ره) پرداخت و اظهار داشت: امام خمینی(ره) وحدت امت اسلامی را از اصول بنیادین اندیشه سیاسی و دینی خود می‌دانست و همواره بر مشترکات مسلمانان تأکید می‌کرد. نامگذاری هفته وحدت و تلاش برای نزدیک‌سازی مذاهب اسلامی از جمله میراث‌های ماندگار ایشان در جهان اسلام است.

تأکید بر گفت‌وگوی مذاهب و مقابله با افراط‌گرایی

در این نشست، سخنرانان ضمن تبیین ابعاد مختلف واقعه غدیر، بر ضرورت گفت‌وگوی علمی میان مذاهب اسلامی، تقویت همزیستی مسالمت‌آمیز، مقابله با افراط‌گرایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک مسلمانان برای حل مشکلات جهان اسلام تأکید کردند.

از جلوه‌های معنوی و تأثیرگذار این مراسم، ورود پرچم متبرک امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) توسط یکی از خادمان اهل‌بیت(ع) به محل برگزاری مراسم بود که فضای محفل را معنوی‌تر و نورانی‌تر ساخت و با استقبال و احترام ویژه حاضران همراه شد. شرکت‌کنندگان با ابراز ارادت به ساحت مقدس مولای متقیان(ع)، این برنامه معنوی را زینت‌بخش محفل علمی و فرهنگی دانستند.

این نشست در فضایی صمیمی، علمی و وحدت‌آفرین برگزار شد و شرکت‌کنندگان بر ضرورت استمرار چنین برنامه‌هایی در راستای تقویت همبستگی امت اسلامی، گسترش فرهنگ گفت‌وگو و تعمیق شناخت متقابل میان پیروان مذاهب اسلامی تأکید کردند.

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