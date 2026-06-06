شبکه ۱۲ اسرائیل: شب گذشته صدها حریدی با پلیس درگیر شدند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ معضل سربازی حریدیها همچنان در فلسطین اشغالی بحرانآفرینی میکند، شب گذشته آنها در اعتراض به دستگیری سربازان فراری به یک پاسگاه پلیس حمله کردند که منجر به برخورد نظامی با آنان شد.
طبق نقل شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی، شب گذشته شهرهای قدس اشغالی و بیتشمش بار دیگر شاهد درگیری یهودیان حریدی (افراطی) با نیروهای پلیس رژیم صهیونیستی بود. شبکه ۱۲ شمار معترضان یهودی را صدها نفر عنوان کرده است.
حریدیها از یک سو به سربازی نمیروند و از سوی دیگر به دستگیری سربازان فراری اعتراض دارند. این موضوع برای اسرائیل و کابینه بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی یک چالش حل نشدنی ایجاد کرده است.
طبق گزارش شبکه ۱۲ اسرائیل، شب گذشته با وجود حرمت شنبه نزد یهودیان، این موضوع منجر به ناآرامی در شهر قدس اشغالی و بیت شمش شده است و صدها شورشی حریدی برای اعتراض به سربازان فراری به خیابانها آمدند.
شبکه ۱۲ در ادامه گزارش داده است: حریدیها با پلیس درگیر شدند، به سمت نیروهای پلیس سنگ پرتاب کردند و سعی کردند در ورودی یک پاسگاه پلیس در شهر قدس اشغالی را بشکنند. پلیس رژیم صهیونیستی برای کنترل وضعیت مجبور شد نیروهای کمکی بسیاری به این پاسگاه بفرستد.
درگیری حریدیها در ساعات حرمت شنبه، منجر به واکنش تند برخی سیاستمداران شده است. حتی برخی از آنان میگویند: این اقدام آنها ثابت میکنند به اصول اولیه یهودیت پایبند نیستند و اعتقادی به خدا ندارند.
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