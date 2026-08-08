به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد این کمک یک میلیارد دلاری در قالب بسته‌ای امنیتی برای حمایت از دولت جدید کلمبیا و تحقق اهداف مشترک دو کشور ارائه خواهد شد.

واشنگتن همچنین از تصمیم کلمبیا برای پیوستن به «سپر قاره آمریکا» استقبال کرده است؛ ائتلافی نظامی که دونالد ترامپ آن را پایه‌گذاری کرده و دولت‌های راست‌گرا را با هدف تقویت همکاری در زمینه مقابله با قاچاق مواد مخدر گرد هم آورده است. دِ لا اسپری‌یِلا نیز در مراسم تحلیف خود اعلام کرد پیوستن به این برنامه از نخستین اقدامات دولتش خواهد بود.

رئیس‌جمهور جدید کلمبیا در سخنرانی تحلیف خود متعهد شد با گروه‌های مسلح و شبکه‌های مرتبط با قاچاق مواد مخدر مقابله‌ای گسترده انجام دهد و تأکید کرد گزینه مذاکره صلح با گروه‌های مسلح به پایان رسیده است.

او همچنین وعده داد با اجرای سیاست‌های ریاضتی، هزینه‌های عمومی را کاهش دهد، اصلاحات مالیاتی را پیش ببرد و همزمان برنامه‌های اجتماعی پرطرفدار را حفظ کند. وی همچنین از گسترش اکتشاف نفت و گاز و استفاده از روش «شکست هیدرولیکی مسئولانه و پایدار» برای مقابله با کاهش ذخایر انرژی کلمبیا خبر داد.

دِ لا اسپری‌یِلا ۴۸ ساله که در انتخابات دور دوم ریاست‌جمهوری در ماه ژوئن به پیروزی رسید، از متحدان دونالد ترامپ به شمار می‌رود و پیش از رسیدن به ریاست‌جمهوری سابقه تصدی یک مقام انتخابی را نداشته است.

پیروزی او در شرایطی رقم خورد که گرایش سیاسی به راست در شماری از کشورهای آمریکای لاتین افزایش یافته و نگرانی درباره عملکرد اقتصادی و رشد جرم و جنایت به یکی از دغدغه‌های اصلی رأی‌دهندگان تبدیل شده است. با این حال، بخشی از برنامه‌های اصلی رئیس‌جمهور جدید برای اجرا به موافقت کنگره‌ای نیاز دارد که همچنان دچار شکاف سیاسی است و ممکن است در جریان مذاکرات تغییر کند.

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