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شیعیان پاکستان و ایرانیان مقیم، عید غدیر را با آیین‌های ویژه جشن گرفتند/ آذین‌بندی مساجد و حسینیه‌ها

۱۴ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۰
کد مطلب: 1822255
شیعیان پاکستان و ایرانیان مقیم، عید غدیر را با آیین‌های ویژه جشن گرفتند/ آذین‌بندی مساجد و حسینیه‌ها

شیعیان و پیروان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) در پاکستان و ایرانیان مقیم این کشور، عید سعید غدیر خم را به عنوان «یوم الله الاکبر» و سالروز اعلام ولایت و جانشینی حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) از سوی پیامبر اسلام (ص) جشن گرفتند. نمایندگی‌های سیاسی و فرهنگی ایران در شهرهای لاهور، کراچی، کویته و پیشاور نیز میزبان هموطنان مقیم و شیعیان پاکستانی در شب عید ولایت بودند.

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ شیعیان و پیروان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) در پاکستان و ایرانیان مقیم این کشور عید سعید غدیر خم را به عنوان یوم الله الاکبر و اعلام ولایت و جانشینی حضرت امیرالمومنین علی (ع) از سوی حضرت محمد مصطفی (ص) پیامبر اسلام جشن گرفتند.

 دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت (ع) در سراسر پاکستان شب گذشته با حضور پرشور در مساجد متعلق به شیعیان و حسینیه‌ها عید ولایت و امامت حضرت علی (ع) را با برپایی جشن‌های باشکوهی گرامی داشتند.

آئین‌های جشن و سرور یوم الله «عید غدیر» در پاکستان برپا شد + عکس

در این مراسم‌ها، سخنرانان با تبیین واقعه تاریخی غدیر، سالروز اعلام امامت و ولایت حضرت علی (ع) را از سوی پیامبر اسلام (ص) مقدس و محترم شمرده و مداحان با اجرای سرودهای دینی و مولودی خوانی به فضای معنوی این محافل شاد رونق بخشیدند.

نمایندگی‌های سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در شهرهای لاهور، کراچی، کویته و پیشاور نیز میزبان هموطنان مقیم و شیعیان پاکستانی در شب عید ولایت بودند.

آئین‌های جشن و سرور یوم الله «عید غدیر» در پاکستان برپا شد + عکس

ایرانیان مقیم اسلام‌آباد نیز چهارشنبه شب با حضور رضا امیری مقدم سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان، روسای نهادهای ایرانی، دبیران مجتمع آموزشی امام حسین (ع)، کارکنان سفارت و خانواده‌های آنان مراسم ویژه‌ای در سفارت ایران برگزار کردند.

شیعیان پاکستان با آذین‌بندی مساجد و حسینیه‌ها، محافل جشن عید سعید غدیر خم را برپا کردند.

همچنین در آئین‌هایی که امروز (پنجشنبه) به همین مناسبت در شهرها، بخش‌ها و روستاهای پاکستان برگزار می‌شود، دوستداران خاندان نبوت با برپایی مجلس جشن و سرور، وعظ و سخنرانی و دعا و نیایش یکبار دیگر مراتب عشق، تعهد و اخلاص خود را نسبت به اسلام و قرآن، پیامبر عظیم الشان اسلام (ص)، حضرت علی امیر المومنین (ع) و اهل بیت عصمت و طهارت (ع) به نمایش می‌گذارند.

آئین‌های جشن و سرور یوم الله «عید غدیر» در پاکستان برپا شد + عکس

عاشقان امامت و ولایت با پهن کردن سفره‌های احسان و پخش نقل و شیرینی از مهمانان غدیر پذیرایی و به میمنت سر آغاز اعلام ولایت امیر مومنان (ع) شادمانی کردند.

همچنین به همین مناسبت برنامه جشن و قصیده خوانی در مرکز اسلامی جامعه الصادق (ع) شهر اسلام‌آباد، حوزه علمیه عروه الوثقی شهر لاهور و حسینیه ایرانیان در شهر کراچی با حضور جمع کثیری از مداحان نام آشنای پاکستانی برگزار شد.

آئین‌های جشن و سرور یوم الله «عید غدیر» در پاکستان برپا شد + عکس

علمای برجسته شیعی و مداحان اهل بیت (ع) با حضور در این جشن‌ها درباره رویداد تاریخی غدیرخم، ولایت امیرالمومنین (ع) و معنویات این روز مقدس سخنرانی و مداحی کردند.

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