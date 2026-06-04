به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ شیعیان و پیروان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) در پاکستان و ایرانیان مقیم این کشور عید سعید غدیر خم را به عنوان یوم الله الاکبر و اعلام ولایت و جانشینی حضرت امیرالمومنین علی (ع) از سوی حضرت محمد مصطفی (ص) پیامبر اسلام جشن گرفتند.

دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت (ع) در سراسر پاکستان شب گذشته با حضور پرشور در مساجد متعلق به شیعیان و حسینیه‌ها عید ولایت و امامت حضرت علی (ع) را با برپایی جشن‌های باشکوهی گرامی داشتند.

در این مراسم‌ها، سخنرانان با تبیین واقعه تاریخی غدیر، سالروز اعلام امامت و ولایت حضرت علی (ع) را از سوی پیامبر اسلام (ص) مقدس و محترم شمرده و مداحان با اجرای سرودهای دینی و مولودی خوانی به فضای معنوی این محافل شاد رونق بخشیدند.

نمایندگی‌های سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در شهرهای لاهور، کراچی، کویته و پیشاور نیز میزبان هموطنان مقیم و شیعیان پاکستانی در شب عید ولایت بودند.

ایرانیان مقیم اسلام‌آباد نیز چهارشنبه شب با حضور رضا امیری مقدم سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان، روسای نهادهای ایرانی، دبیران مجتمع آموزشی امام حسین (ع)، کارکنان سفارت و خانواده‌های آنان مراسم ویژه‌ای در سفارت ایران برگزار کردند.

شیعیان پاکستان با آذین‌بندی مساجد و حسینیه‌ها، محافل جشن عید سعید غدیر خم را برپا کردند.

همچنین در آئین‌هایی که امروز (پنجشنبه) به همین مناسبت در شهرها، بخش‌ها و روستاهای پاکستان برگزار می‌شود، دوستداران خاندان نبوت با برپایی مجلس جشن و سرور، وعظ و سخنرانی و دعا و نیایش یکبار دیگر مراتب عشق، تعهد و اخلاص خود را نسبت به اسلام و قرآن، پیامبر عظیم الشان اسلام (ص)، حضرت علی امیر المومنین (ع) و اهل بیت عصمت و طهارت (ع) به نمایش می‌گذارند.

عاشقان امامت و ولایت با پهن کردن سفره‌های احسان و پخش نقل و شیرینی از مهمانان غدیر پذیرایی و به میمنت سر آغاز اعلام ولایت امیر مومنان (ع) شادمانی کردند.

همچنین به همین مناسبت برنامه جشن و قصیده خوانی در مرکز اسلامی جامعه الصادق (ع) شهر اسلام‌آباد، حوزه علمیه عروه الوثقی شهر لاهور و حسینیه ایرانیان در شهر کراچی با حضور جمع کثیری از مداحان نام آشنای پاکستانی برگزار شد.

علمای برجسته شیعی و مداحان اهل بیت (ع) با حضور در این جشن‌ها درباره رویداد تاریخی غدیرخم، ولایت امیرالمومنین (ع) و معنویات این روز مقدس سخنرانی و مداحی کردند.