پلیس لندن مانع نصب مجسمه «ماندلای فلسطین» شد + ویدیو

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ پلیس بریتانیا مانع از تلاش گروهی از فعالان برای نصب مجسمهای از مروان برغوثی، عضو شورای قانونگذاری فلسطین، در میدان پارلمان لندن شد.
در تصاویر منتشرشده، دیده میشود که حامیان فلسطین در حال حمل این تندیس به سمت پایهای هستند که در نزدیکی بنای یادبود مرتبط با مبارزه با آپارتاید در آفریقای جنوبی و یاد نلسون ماندلا قرار دارد. اما کمی بعد نیروهای پلیس وارد عمل شده و این اقدام را متوقف کردند.
مروان برغوثی، از چهرههای سیاسی فلسطینی که به «ماندلا فلسطین» نیز معروف است، از ۱۵ آوریل ۲۰۰۲ در زندانهای اسرائیل به سر میبرد و به پنج حکم حبس ابد متوالی محکوم شده است.
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