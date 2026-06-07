به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـالقدس العربی نوشت: ضاحیه جنوبی بیروت بعدازظهر یکشنبه هدف حملات هوایی اسرائیل قرار گرفت. منابع اسرائیلی اعلام کردند این حمله با دستور بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، و یسرائیل کاتس، وزیر جنگ، انجام شده است. ارتش اسرائیل مدعی شد که یک مقر وابسته به حزب‌الله را در ضاحیه هدف قرار داده و این اقدام را پاسخی به ادامه شلیک موشک‌ها از لبنان عنوان کرد.

در مقابل، حزب‌الله لبنان اعلام کرد که در واکنش به آنچه «نقض آتش‌بس و حملات اسرائیل به روستاهای جنوبی» خوانده، چندین عملیات علیه مواضع، تجمعات و تجهیزات ارتش اسرائیل در جنوب لبنان انجام داده است. این گروه در بیانیه‌هایی جداگانه اعلام کرد که بامداد یکشنبه تجمعی از نیروها و ادوات اسرائیلی را در اطراف بلدة «یحمر الشقیف» با راکت و گلوله‌های توپخانه هدف قرار داده است.

بر اساس این بیانیه‌ها، یک تانک «مرکاوا» در اطراف بلدة «حداثا» هدف قرار گرفته و همچنین چندین تجمع دیگر نیروهای اسرائیلی در مناطق مرزی با گلوله‌های توپخانه و راکت مورد حمله واقع شده‌اند. حزب‌الله همچنین از به‌کارگیری پهپادهای انتحاری از نوع «ابابیل» برای هدف قرار دادن تجمع نیروهای اسرائیلی و یک مقر فرماندهی در بلدة «ناقوره» خبر داد.

در تحولی دیگر، رسانه‌های عبری‌زبان از جمله «یدیعوت آحارونوت» گزارش دادند که ایالات متحده از پیش در جریان حمله اسرائیل به ضاحیه قرار داشته است. این رسانه همچنین مدعی شد که تل‌آویو در حال حاضر انتظار پاسخ مستقیم از سوی ایران به این حمله را ندارد.

گزارش‌ها همچنین از درگیری‌های میدانی در محورهای مرزی از جمله منطقه «شقیف النمل» در اطراف بلدة «الطیری» حکایت دارد. حزب‌الله اعلام کرده است که تلاش یک نیروی اسرائیلی برای پیشروی را با سلاح‌های سبک و متوسط و آتش توپخانه دفع کرده و آن را وادار به عقب‌نشینی کرده است.

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