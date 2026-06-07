عراقچی با وزیر کشور پاکستان دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزیر امور خارجه با وزیر کشور پاکستان دیدار و درباره مهمترین موضوعات دو جانبه و نیز تازهترین ابتکارات دیپلماتیک در مسیر گفتوگوهای ایران و آمریکا رایزنی کرد.
«محسن نقوی» وزیر کشور پاکستان که به منظور تداوم روند میانجیگری مذاکرات ایران و آمریکا، به تهران سفر کرده است، ظهر یکشنبه ۱۷ خرداد ماه با «سید عباس عراقچی» وزیر امورخارجه ایران دیدار و گفتوگو کرد.در این دیدار دو طرف به بررسی تازهترین تحولات دیپلماتیک در مسیر گفتوگوهای ایران و آمریکا و نیز تحولات منطقه پرداختند.
محسن نقوی وزیر کشور پاکستان، شب گذشته وارد تهران شد و در بدو ورود، مورد استقبال اسکندر مومنی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. وی که در هفتههای اخیر چند بار به تهران سفر کرده، با دیگر مقامات ایران هم دیدار و گفتوگو خواهد کرد.
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