به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین یاسین مجلسی، مدیر بخش سیاسی اجتماعی نهضت الانتظار (اردو زبانان) و مدیر مؤسسه الضحی در گفتوگو با ابنا با تشریح ابعاد روابط ملتهای ایران و پاکستان، تأکید کرد که پیوند میان دو ملت ریشه در ایمان اسلامی دارد و فراتر از مناسبات سیاسی و دیپلماتیک است.
هویت اسلامی؛ مهمترین ویژگی پاکستان از نگاه رهبر انقلاب
این مبلغ فعال در عرصه بینالملل و عضو مجمع علمای پاکستان در شهر قم، با بیان اینکه هویت اسلامی از مهمترین ارکان هویت ملی و اجتماعی پاکستان است، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی شناختی عمیق و کمنظیر از تاریخ، فرهنگ و مردم پاکستان دارند و بارها در بیانات خود مهمترین ویژگی این کشور را هویت اسلامی آن دانستهاند.
وی افزود: علیرغم تلاشهای استعمار و جریانهای ضداسلامی برای دور کردن مردم پاکستان از ارزشهای دینی، این تلاشها هرگز موفق نبوده است؛ زیرا مردم پاکستان پیوندی عمیق و اعتقادی ریشهدار با اسلام دارند و در سبک زندگی، رفتار و انتخابهای خود همواره معیارهای اسلامی را در اولویت قرار میدهند.
عضو مجمع علمای پاکستان خاطرنشان کرد: مردم پاکستان از ابتدا خواهان تشکیل کشوری بودند که بتوانند در آن آزادانه بر اساس آموزههای اسلامی زندگی کنند و همین مسئله، ریشه بسیاری از باورها و رفتارهای اجتماعی آنان را شکل داده است.
حمایت مردم پاکستان از جمهوری اسلامی، برخاسته از باورهای دینی است
وی با اشاره به حمایتهای مردمی از جمهوری اسلامی ایران در تحولات منطقهای گفت: بخش قابل توجهی از مردم پاکستان در مسائل مرتبط با ایران همواره موضع حمایتی داشتهاند و این مسئله ناشی از همان باورهای اسلامی مشترک است.
حجت الاسلام مجلسی تصریح کرد: اگر میزان حمایتهای مردمی را بررسی کنیم، مشاهده میشود که بخش بزرگی از جامعه پاکستان در کنار جمهوری اسلامی ایران قرار داشته و این موضوع ریشه در ایمان دینی و نگاه مشترک اسلامی میان دو ملت دارد.
روابط ایران و پاکستان فراتر از مناسبات سیاسی است
مدیر مؤسسه الضحی با تأکید بر اینکه روابط میان ملتهای ایران و پاکستان نباید صرفاً از منظر روابط دولتها ارزیابی شود، اظهار داشت: ممکن است در برخی مقاطع میان دولتها اختلافنظرها یا مسائل سیاسی وجود داشته باشد، اما پیوند میان ملتها بر پایهای عمیقتر شکل گرفته است.
مدیر بخش سیاسی اجتماعی نهضت الانتظار ادامه داد: روابط دولتها معمولاً بر مبنای ملاحظات سیاسی، امنیتی و اقتصادی تعریف میشود، اما ارتباط میان ملتهای مسلمان بر اساس ایمان، اعتقاد و ارزشهای مشترک دینی استوار است و همین عامل موجب شده است که پیوند میان مردم ایران و پاکستان از استحکام ویژهای برخوردار باشد.
حجت الاسلام مجلسی افزود: در جریان جنگ اخیر نیز کمکهای مردمی گستردهای در پاکستان برای حمایت از ایران جمعآوری شد و این حمایتها تنها محدود به شیعیان نبود، بلکه بسیاری از اهل سنت پاکستان نیز در این اقدامات مشارکت داشتند.
برگزاری نماز میت غیابی برای رهبر انقلاب توسط علمای اهل سنت پاکستان
این فعال عرصه بینالملل با اشاره به ارادت گسترده مردم پاکستان به رهبر انقلاب اسلامی گفت: در شهرهای مختلف پاکستان، بسیاری از علمای اهل سنت برای رهبر شهید نماز میت غیابی برگزار کردند. این مسئله نشاندهنده عمق محبت و احترام مردم پاکستان نسبت به ایشان است.
وی ادامه داد: این محبت صرفاً یک رابطه سیاسی نیست، بلکه ریشه در اعتقاد مشترک اسلامی و احساس همدلی میان دو ملت دارد؛ پیوندی که با تحولات سیاسی دچار آسیب نخواهد شد.
حجت الاسلام مجلسی افزود: همچنین همایش بزرگ مراسم لاهوری از طرف «مجمع اتحاد امت»، تحت عنوان کنفرانس «شهید امت» با هدف بزرگداشت مقام شامخ و متعالی امام شهید حضرت آیت الله العظمی سیدعلی خامنه ای، 13 ژوئن ماه جاری با مشارکت تمامی احزاب ملی شیعه و تشکل های پاکستانی، در شهر لاهور پاکستان برگزار خواهد شد.
شهادت امام خامنهای موجب اتحاد بینظیر بین شیعیان شد
حجتالاسلام مجلسی با اشاره به بازتاب گسترده خبر شهادت رهبر انقلاب در پاکستان اظهار داشت: مردم پاکستان در نخستین ساعات انتشار این خبر به خیابانها آمدند و در شهرهای مختلف از کراچی و لاهور گرفته تا اسلامآباد، گلگت و بلتستان (اسکردو)، اجتماعات گستردهای شکل گرفت.
وی با بیان اینکه شهادت امام خامنه ای موجب اتحاد بی نظیر بین شیعیان شد، تصریح کرد: هیچکس مردم را به حضور در این تجمعات فرا نخوانده بود و این واکنشها کاملاً خودجوش بود. جوانان پاکستانی به دلیل عشق و علاقهای که به رهبر انقلاب داشتند، نتوانستند احساسات خود را پنهان کنند.
عضو مجمع علمای پاکستان ادامه داد: زمانی که احساسات مردم پاکستان را با فضای حاکم بر ایران مقایسه میکردم، به این نتیجه رسیدم که در میزان اندوه و تأثر، تفاوتی میان دو ملت وجود نداشت و همان سوز و اندوهی که در ایران دیده میشد، در پاکستان نیز کاملاً مشهود بود.
از سلبریتیها تا علمای اهلسنت؛ همه در سوگ رهبر انقلاب
وی با اشاره به گستردگی واکنشهای مردمی در پاکستان گفت: حتی بسیاری از چهرههای شناختهشده فرهنگی و هنری پاکستان نیز نسبت به این حادثه واکنش نشان دادند و برای رهبر انقلاب ابراز اندوه کردند.
حجت الاسلام مجلسی افزود: در پاکستان کمتر سابقه داشته است که شهادت شخصیتی چنین موجی از حضور مردمی را ایجاد کند. این حرکت محدود به شیعیان نبود و علمای اهل سنت نیز مواضع و سخنرانیهای متعددی در تجلیل از شخصیت رهبر انقلاب ایراد کردند.
وی اظهار داشت: در شهر لاهور کنفرانسی با عنوان «شهید امت» برگزار شد و در آن، رهبر انقلاب نه به عنوان رهبر یک مذهب خاص، بلکه به عنوان رهبر امت اسلامی معرفی شدند.
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