هدفگذاری ۱۰ میلیارد دلاری تجارت ایران و پاکستان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اسکندر مومنی، وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران، ظهر امروز (یکشنبه) در دیدار با سید محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، با اشاره به علاقه و دوستی بین دو ملت ایران و پاکستان، افزود: ان شاءالله پس از عبور از این شرایط، همراه با وزیران اقتصادی ایران به پاکستان خواهیم آمد و این آمادگی برای میزبانی از وزیران پاکستان نیز وجود دارد تا روابط دو کشور به‌صورت ملموس ارتقا یابد.

وزیر کشور با اشاره به دیدار روز گذشته، اظهار داشت: موضوع افزایش تراز تجاری دو کشور به ۱۰ میلیارد دلار در سال که از موارد مطرح‌شده در نشست بود، با همت دو کشور دست‌یافتنی است.

وزیر کشور ادامه داد: این موضوع وظیفه وزیران کشور دو طرف را سنگین‌تر می‌کند تا زمینه‌های اجرایی این فرایند مهم را فراهم و عملیاتی کنیم.

سید محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، نیز در این نشست با تقدیر از میزبانی همتای ایرانی خود تصریح کرد: امیدوارم با تلاش‌های شما و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، شاهد ارتقای روابط میان دو کشور باشیم.

شایان گفتن است، سفیر جدید پاکستان در ایران نیز در این دیدار حضور داشت.

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