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هدفگذاری ۱۰ میلیارد دلاری تجارت ایران و پاکستان

۱۷ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۰۳
کد مطلب: 1823858
هدفگذاری ۱۰ میلیارد دلاری تجارت ایران و پاکستان

وزیر کشور با تاکید بر ضرورت توسعه همکاری‌های تهران و اسلام‌آباد، گفت: روابط ایران و پاکستان باید بطور چشمگیر و ملموس ارتقا یابد. موضوع افزایش تراز تجاری دو کشور به ۱۰ میلیارد دلار در سال که از موارد مطرح‌شده در نشست بود، با همت دو کشور دست یافتنی است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اسکندر مومنی، وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران، ظهر امروز (یکشنبه) در دیدار با سید محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، با اشاره به علاقه و دوستی بین دو ملت ایران و پاکستان، افزود: ان شاءالله پس از عبور از این شرایط، همراه با وزیران اقتصادی ایران به پاکستان خواهیم آمد و این آمادگی برای میزبانی از وزیران پاکستان نیز وجود دارد تا روابط دو کشور به‌صورت ملموس ارتقا یابد.

وزیر کشور با اشاره به دیدار روز گذشته، اظهار داشت: موضوع افزایش تراز تجاری دو کشور به ۱۰ میلیارد دلار در سال که از موارد مطرح‌شده در نشست بود، با همت دو کشور دست‌یافتنی است.

وزیر کشور ادامه داد: این موضوع وظیفه وزیران کشور دو طرف را سنگین‌تر می‌کند تا زمینه‌های اجرایی این فرایند مهم را فراهم و عملیاتی کنیم.

سید محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، نیز در این نشست با تقدیر از میزبانی همتای ایرانی خود تصریح کرد: امیدوارم با تلاش‌های شما و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، شاهد ارتقای روابط میان دو کشور باشیم.

شایان گفتن است، سفیر جدید پاکستان در ایران نیز در این دیدار حضور داشت.

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