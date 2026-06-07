ولایتی: کودکان خط قرمز مشترک بشریت هستند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس هیأت مؤسس و هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی در پیامی به مراسم یادمان شهدای میناب با محکوم کردن کشتار کودکان در جنگها، تأکید کرد: کودکان خط قرمز مشترک بشریتاند و کشته شدن هر کودک در هر نقطه جهان، به منزله کشته شدن همه فرزندان بشریت است.
متن پیام علیاکبر ولایتی مشاور رهبر انقلاب در امور بینالملل به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
حضرات سفرا و نمایندگان محترم کشورهای دوست، متفکران، صاحبنظران، فعالان حقوق بشر، استادان گرامی دانشگاه، بانوان و آقایان گرامی.
روز جهانی کودکان بیگناه قربانی تهاجم و خشونت که هر ساله در چهارم ژوئن (۱۵ خردادماه) گرامی داشته میشود، یادآور جنایات رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۸۲ علیه شهروندان و بهویژه کودکان بیگناه لبنانی و فلسطینی است؛ روزی که بیش از پنج هزار کودک بیگناه و مظلوم توسط رژیم کودککش صهیونیستی به شهادت رسیدند.
اکنون و پس از ۴۴ سال از آن جنایت، دژخیم ستمکار آمریکایی و رژیم صهیونیستی در اقدامی مشابه، ۱۶۸ کودک ایرانی را در مدرسه شجره طیبه میناب به همراه معلمان خود به شهادت رساندهاند؛ کودکانی که به مدرسه آمده بودند تا با فراگیری علم، دانش و اخلاق، آیندهای روشن و زندگی صلحآمیزی را برای خود و جامعه خویش رقم بزنند.
قتلعام کودکان بیگناه با هر معیار الهی و انسانی، جنایتی نابخشودنی است؛ بهویژه زمانی که عاملان این جنایت وحشیانه به آن اقرار کرده و با افتخار از آن به عنوان بخشی از یک جنگ تحمیلی علیه مرکز بیداری اسلامی یاد میکنند؛ مرکزی که افتخار جهان اسلام است.
نکته بسیار مهم این است که رئیسجمهور آمریکا که در این پیام از او به عنوان یکی از بیآبروترین رؤسای کشورها در طول تاریخ یاد شده، مدعی است این حمله به جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از حقوق بشر انجام شده است.
آن روز که جهان غرب تلاش کرد تحت عنوان رنسانس، به معنای رهایی انسان از تعبد به خداوند متعال، به فلسفه دوران یونان و روم باستان بازگردد و اعلام کرد دوران حاکمیت آسمان بر زمین به پایان رسیده و انسان خود سرنوشت خویش را در دست میگیرد، باید انتظار چنین پیامدهایی را نیز میداشت.
در زمینه نظریههای فکری و علمی غرب، نظریه فروید درباره تبیین رفتارهای انسانی و همچنین دیدگاههای لامارک و داروین درباره منشأ حیات مورد اشاره قرار گرفته و از منظر نویسنده پیام، این دیدگاهها در چارچوب بازگشت به برخی اندیشههای یونان باستان تحلیل شدهاند.
امروزه افرادی در آمریکا و برخی کشورهای غربی و حتی جهان سوم بر سر کار هستند که پدیده شرمآور جزیره اپستین را در کارنامه خود دارند؛ پدیدهای که از نگاه نویسنده پیام، در تاریخ بشر کمسابقه بوده است.
در غرب با منشأ تفکر یونانی و رومی، مفاهیمی همچون معنویت، ایثار، فتوت و جوانمردی برای خداوند جایگاه محوری نداشته و از خودگذشتگی برای رسیدن به خدا رشد نیافته است.
جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر آموزههای اسلامی، میراث غنی فرهنگی و تمدنی چند هزار ساله و تعهدات بینالمللی خود، برگزاری این همایش را فرصتی میداند تا ندای دادخواهی کودکان بیگناه ایران و سایر کشورهای تحت ظلم و تجاوز، بهویژه غزه و لبنان، در سراسر جهان طنینانداز شود و ضرورت صیانت از مدارس و محیطهای علمی و پژوهشی به گوش جهانیان برسد.
بنده به عنوان فردی که سالیان طولانی وزیر امور خارجه کشوری بودهام که قربانی جنگ، تحریم و خشونت بیگانگان بوده است، اعلام میکنم کودکان خط قرمز مشترک بشریتاند. چه در ایران، چه در غزه و لبنان، چه در افغانستان و سودان و چه در هر نقطه دیگری از جهان، هر کودکی که در جنگ کشته میشود، به منزله کشته شدن همه فرزندان بشریت است.
حاضران این همایش را نه پایان یک مسیر، بلکه باید آغاز عزمی جمعی برای تدوین سازوکارهای بازدارنده، پیگیریهای حقوقی جدیتر و گسترش فرهنگی بدانند که در آن کودک، معلم و مدرسه از قداست و حرمت واقعی برخوردار باشند.
جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد در چارچوب همکاریهای چندجانبه، نقش فعال و سازندهای در این مسیر ایفا کند و برای تحقق این هدف، دست همکاری کشورهای مختلف را به گرمی بفشارد.
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